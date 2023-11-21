塞浦路斯欧洲大学前校长科斯塔斯·古利亚莫斯。人民网 殷韬摄

人民网北京11月21日电 （张泽宇 殷韬）“我认为中国的‘三大全球倡议’能帮助建设一个不同于当下我们所处于和经历的世界，使我们避免落入冷战旧时代。二十一世纪的人类不能重蹈覆辙。”欧洲知名学者、塞浦路斯欧洲大学前校长科斯塔斯·古里亚莫斯近日接受人民网采访时强调，中国提出的全球倡议为人类迎接全球性挑战提供解决方案，为世界和平与发展指明方向。

和平是时代的主题，是全人类最大的共同期盼。古里亚莫斯认为，人类现在生活在一个充满冲突和战争的时代，欧洲、中东、非洲地区的现状警示我们需要深思关乎和平的话题，中国的全球安全倡议，有助于创造和平的沃土，促进世界各国和谐共存。他补充道：“冷战思维和零和博弈并不能为人类带来和平与幸福，只会导致摩擦升级和引发战争。二十一世纪的世界需要和平，各国应当遵循中国这一倡议。”

全球安全倡议由中国于2022年首次提出。这一重大倡议明确回答了“世界需要什么样的安全理念、各国怎样实现共同安全”的时代课题，为消弭国际冲突根源、实现世界长治久安提供了新方向。

古里亚莫斯认为，作为多极化世界中的重要一极，欧盟必须在实践中遵循多边主义政策，远离单边主义和冷战思维，为推动世界和平稳定尽到自身的责任。他指出，刻板印象会导致认知偏差和视而不见。西方国家应摒弃刻板印象，正确认识中国提出的一系列全球倡议。

在谈及全球发展问题时，古里亚莫斯认为，受新冠疫情和地缘政治冲突等因素影响，欧洲国家和其他国家正在经历收入差距扩大和贫困加深的社会问题，而中国的发展模式值得借鉴。“中国在过去的70年中让数亿人摆脱了贫困”，古里亚莫斯称赞道，“这是中国发展模式可靠的重要证据。”

此外，古里亚莫斯高度赞赏中国的全球文明倡议，他认为这一倡议是加强国家间相互了解尊重与化解矛盾的重要基础。他强调：“我们需要更多的像‘一带一路’和全球文明倡议这样的平台，帮助人们加深对彼此文明的了解，跨越刻板印象，增强各民族的内在联系。”

2023年3月，中国首次提出全球文明倡议。这是继共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议后，中国提出的又一重大国际倡议。全球文明倡议呼吁各国尊重世界文明多样性、弘扬全人类共同价值、重视文明传承和创新、加强国际人文交流合作，为人类超越文明隔阂，化解文明冲突提供了富有建设性和可行性的国际方案。

古里亚莫斯认为，希腊与中国同为文明古国，同时也是共建“一带一路”的重要伙伴和积极参与者，应当为中欧的合作共赢与文明互鉴发挥建设性作用。（中南财经政法大学希腊籍教师罗丹思对本文亦有贡献）

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