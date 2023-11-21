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推动文明交流互鉴 共建美好和谐世界”征文比赛在罗马尼亚举行

2023年11月21日19:33 | 来源：新华网
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　　新华网布加勒斯特11月21日电 近日，由中国驻罗马尼亚大使馆主办、布加勒斯特中国文化中心、罗马尼亚中国企业联合总会支持的“推动文明交流互鉴 共建美好和谐世界”征文比赛举行颁奖仪式。

　　中国驻罗马尼亚大使韩春霖、罗马尼亚前驻华大使伊斯蒂乔亚、罗马尼亚中国企业联合总会会长胡小俊、在罗孔子学院中外方院长、汉学家代表以及参赛高校学生等150人出席了典礼。

　　韩春霖表示，此次征文活动旨在推动中国与罗马尼亚之间的交流，搭建人文交流桥梁，促进相互学习、彼此借鉴、共同发展。

　　来自巴贝什-博尧伊大学中文系的白尚恩获得本次比赛的一等奖。他表示，“想借语言的力量让罗中两国之间的文化交流更加深入，让两国人民的交流更加密切”。

　　罗马尼亚在华留学生克里斯察·波普获得最佳故事奖。她的征文讲述了祖父与中国餐馆老板“干杯”的故事，反映出文化交流的多元性。

　　代表罗马尼亚赴华参加今年“汉语桥”世界中文比赛总决赛的杜妍和白妙莹分享了赴华参赛感受，鼓励同学们学好中文，为罗中文化交流贡献力量。正在中东欧巡演的香港弦乐团为在场嘉宾带来了精彩的演出。

　　此次征文比赛在布加勒斯特大学等大学的汉语言文学专业学生中开展，比赛共评出最佳征文一等奖1名、二等奖2名，三等奖3名，最佳故事奖和最佳文风奖各1名。

(责编：贾文婷、刘慧)

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