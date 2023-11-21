新华社洛杉矶11月20日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心20日发布公告说，截至11月17日，美国已有7个州报告了11例李斯特菌感染病例，其中10人入院治疗，1人死亡。

美疾控中心表示，对病人的调查及实验室分析结果表明，总部位于美国加利福尼亚州的HMC Farms公司销售的桃子、李子等可能是致病源头。美国食品和药物管理局首先在该公司的桃子样本中发现李斯特菌，分析结果显示，桃子样本中的李斯特菌与病人身上的细菌密切相关。目前，该公司已召回了2022年5月1日至11月15日期间以及2023年相同时间段在全美范围内销售的这些水果。

美疾控中心提醒公众，如果家中仍有这些水果，应立即扔弃或退回商店。美疾控中心说，调查人员正努力确认是否有其他水果产品受到污染。

据美疾控中心网站介绍，李斯特菌对孕妇、65岁及以上人群以及免疫系统较弱的人群风险较大。李斯特菌可能导致孕妇流产、早产或新生儿感染。对于65岁及以上人群以及免疫系统较弱的人群，李斯特菌通常会导致住院，有时甚至导致死亡。

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