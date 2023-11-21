新华社明斯克11月20日电（记者鲁金博）中国和白俄罗斯首部合拍电影签约仪式20日在白俄罗斯首都明斯克举行，白俄罗斯文化部长马尔科维奇和中国驻白俄罗斯大使谢小用到场见证签约。

白国家电影制片厂厂长马里亚诺维奇、四川蓝色眼睛影视传媒公司总经理雷汉分别代表白中双方签约。双方合拍电影片名暂定为《地久天长》，片长120分钟，拍摄周期约为80天。电影以中白友谊为背景，分别在中白两国取景地拍摄。

马尔科维奇在致辞中盛赞白中首部合拍电影的重大意义，称其为两国文化合作史上的历史事件。他相信在双方主创团队共同努力下，这部歌颂白中友谊的合拍电影必将为两国电影领域合作开启崭新篇章。

谢小用说，通过合作拍摄影视作品，双方可以借鉴彼此的优秀经验和技术，共同探索新的创作思路和表现方式，更好地展现各自的文化特色和艺术风格，共同推动中白电影产业创新发展，更重要的是，向两国人民展现中白传统友谊。

据电影制片人之一、白俄罗斯华侨华人协会会长王晓梦介绍，中方创作团队目前已经在白俄罗斯进行演员和取景地选取工作，影片预计在明年1月正式开拍。

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