新华社北京11月20日电（记者朱超、许可）针对以色列军队袭击加沙地带难民营和联合国运营学校，外交部发言人毛宁20日表示，中方对加沙地带儿童频频成为袭击目标深感关切。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，18日，以色列军队再度袭击位于加沙地带北部杰巴利耶难民营，造成100多人死亡。以军还袭击一所位于加沙北部难民营的联合国运营学校导致50多人死亡。中方对此有何评论?

毛宁表示，中方对杰巴利耶难民营、联合国运营学校遇袭深感震惊和痛心，谴责针对平民和儿童的暴力和袭击。

“今天是世界儿童日，也是联合国大会通过《儿童权利宣言》和《儿童权利公约》的纪念日。在这个日子里，我们对加沙地带儿童频频成为袭击目标深感关切。”毛宁表示，截至本月15日，本轮巴以冲突已造成加沙地带4600多名儿童死亡，近9000名儿童受伤，还有很多孩子被困在废墟中生死未卜。

“我们敦促冲突当事方切实落实联大紧急特别会议决议和安理会第2712号决议，遵守国际人道法，立即停火止战，切实保护儿童的生命和权益。”她说。

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