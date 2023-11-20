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加沙一家41口死于空袭 希法医院31名早产儿获转移

2023年11月20日19:18 | 来源：新华网
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　　新华社加沙/耶路撒冷11月20日电 巴勒斯坦加沙地带卫生部门19日说，加沙城一家41口当天拂晓死于以色列空袭。新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过1.3万人死亡、3万余人受伤。

　　以色列军队当天称在加沙城希法医院发现了新地道，试图证明巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）把“作战指挥中心”设立于此。巴勒斯坦红新月会说，被困该医院的31名早产儿已经撤离。

　　11月19日，在加沙地带南部城市拉法的一家医院，医护人员照顾从希法医院撤离的早产儿。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

　　加沙超过1.3万人死亡

　　一家41口遇难

　　加沙卫生部门19日说，住在加沙城宰通区的马勒卡一家当天拂晓遭以军空袭，41口人丧生。卫生部门公布了41名死者的姓名。据法新社报道，以军士兵和巴勒斯坦武装人员当天上午在宰通区激烈交火。

　　哈马斯媒体办公室19日发表声明说，新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过1.3万人死亡、3万余人受伤。死者中有5500多名儿童和3500多名妇女。另有约6000人失踪。

　　声明还说，本轮巴以冲突已经造成201名医护人员、22名民防人员和60名记者死亡。加沙地带25家医院和52家医疗中心停止运营。

　　巴以新一轮冲突爆发后，以色列最初发布的死亡人数为大约1400人，后改为大约1200人。以色列军方19日说，地面行动开始以来，63名以军官兵阵亡，仅过去24小时内就有12人阵亡。

　　哈马斯10月7日自加沙地带偷袭以色列多个军民目标，以色列随后在加沙地带展开军事行动，持续轰炸并加强封锁，10月27日前后发起地面进攻。

　　11月17日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，一名男孩查看遭以色列袭击后损毁的车辆。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

　　希法医院31名早产儿获转移

　　巴勒斯坦红新月会19日说，在世界卫生组织和联合国人道主义事务协调厅协调下，此前被困在希法医院的31名早产儿已经撤离。他们将被转移至拉法市希拉勒妇产医院。据悉，这批婴儿最终将经由拉法口岸被送至埃及。

　　此前一天，希拉勒医院发布的一段新生儿重症监护室视频中，一名不愿公开姓名的医生说，这家医院的燃料将在20日耗尽。

　　世界卫生组织说，这些婴儿中有11名情况危急，另有两名婴儿在撤离前死亡。他们都没有家人陪伴，而且“目前无法找到他们的家人”。按照希法医院医生的说法，一些婴儿的母亲在空袭中丧生或在分娩后不久死亡，有些婴儿是全家唯一的幸存者。

　　加沙卫生官员说，250多名严重感染的患者和其他状况危急的患者仍然被困在希法医院。

　　世界卫生组织19日再次呼吁结束在加沙地带的敌对行动和人道主义灾难，并停止对医院和其他重要基础设施的袭击。

　　11月18日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯的纳赛尔医院，一名巴勒斯坦儿童接受治疗。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

　　以军继续找“证据”

　　以色列国防军和以色列国家安全总局（辛贝特）19日晚发表联合声明说，以军在希法医院大院内地面以下10米处发现一条长约55米的“哈马斯地道”，在地道入口旁发现一辆载有火箭弹、炸药、步枪等武器的汽车。

　　以方公布两段视频，称以军在早前发现的一口竖井中发现这条狭长通道，通道尽头是一扇“防爆门”，以军称，哈马斯试图用这扇“防爆门”阻止以军进入哈马斯“作战指挥中心”。

　　以色列声称，哈马斯利用加沙地带的医院作掩护，把“作战指挥中心”设在希法医院地下并在那里藏匿被挟持人员。自15日凌晨以来，以军多次闯入医院查找和挖掘，迄今发布不少视频和照片，以这些“证据”为攻击该医院作辩解。

　　哈马斯高级官员乌萨马·哈姆丹当天反驳以色列所谓最新发现。他没有否认哈马斯在加沙地带建造长度数百公里的地道网络，但否认利用医院作掩护，“以色列人说那里有指挥控制中心，那样的话应该比一条地道大得多”。

　　11月19日，在加沙地带南部城市拉法，儿童领取救济食物。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

　　加沙地带卫生部门官员穆尼尔·布尔什接受卡塔尔半岛台采访时驳斥以色列关于地道的声明是“纯粹的谎言”，说以军在希法医院待了那么多天，“却什么也没发现”。（记者：柳伟建、张天朗、王卓伦、吕迎旭、沙达提、汪强、王其冰；编辑：胡若愚、袁原、徐晓蕾、王丰丰）

(责编：贾文婷、刘慧)

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