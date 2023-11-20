新华社蒙得维的亚11月20日电 专访：乌拉圭和中国有广泛合作空间——访乌拉圭天主教大学国际商务研究所所长巴尔泰萨吉

新华社记者赵凯 王钟毅 王林园

乌拉圭天主教大学国际商务研究所所长伊格纳西奥·巴尔泰萨吉日前接受新华社记者专访时表示，乌拉圭和中国有广泛合作空间，期待乌拉圭总统拉卡列此次访华能与中方达成更多互惠合作共识，乌中合作未来可期。

巴尔泰萨吉表示，中国是乌拉圭最大的贸易伙伴，2022年乌中双边贸易额创新高。不仅仅在贸易方面，两国在全球议程、投资兴业、公共卫生、文化交流等方面都存在广泛的合作空间。

巴尔泰萨吉以农业和食品方面为例说，乌拉圭的农作物大规模种植和牛羊养殖经验丰富、技术成熟，而中国在农用无人机等农业科技领域世界领先，“中国无人机+乌拉圭农场”这样的合作有着很大的想象空间。

“另一个例子是推进能源转型和应对气候变化，这是乌中两国政府都认同并为之努力的全球议程。”巴尔泰萨吉说，“中国在能源转型方面取得了巨大成就，已成为世界上主要的太阳能光伏板和电动汽车生产国，乌拉圭也高度重视能源转型，大力发展清洁可再生能源，在这一点上，乌中两国可以加强合作，为全球共同应对气候变化作出贡献。”

2018年，乌拉圭成为首个同中方签署共建“一带一路”谅解备忘录的南方共同市场成员国。巴尔泰萨吉说，共建“一带一路”不仅推动了乌拉圭基础设施建设，而且在两国政策沟通、贸易畅通、资金融通和民心相通等方面也取得诸多成果。

巴尔泰萨吉介绍说，乌拉圭有稳定优质的营商环境和开放的市场，同时又是南方共同市场成员国，欢迎中国企业来乌拉圭投资。乌拉圭是亚洲基础设施投资银行成员，也是金砖国家新开发银行成员国，未来乌中金融合作，包括推进人民币国际化等方面前景广阔。

2017年，乌拉圭共和国大学开设乌拉圭首家孔子学院，近年来两国学者、学生的互访也越来越多。巴尔泰萨吉说：“我希望未来两国人文教育交流越来越密切，期待两国民众之间的了解也随之增进。”

巴尔泰萨吉表示，近年来越来越多的中国游客来到南美旅游，很多游客来到乌拉圭，领略美丽的大西洋海岸风光和历史古城的文化风情。“正因如此，我认为乌中之间的旅游业也有很大发展空间。”

“我对乌中关系未来的发展充满信心。”巴尔泰萨吉说。

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