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专访：“乌拉圭是中国可靠的合作伙伴”——访乌拉圭畜牧业、农业和渔业部长费尔南多·马托斯

2023年11月20日08:39 | 来源：新华网
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新华社蒙得维的亚11月19日电 专访：“乌拉圭是中国可靠的合作伙伴”——访乌拉圭畜牧业、农业和渔业部长费尔南多·马托斯

新华社记者赵凯 王钟毅 王林园

“乌拉圭是中国可靠的合作伙伴。”乌拉圭畜牧业、农业和渔业部长费尔南多·马托斯日前接受新华社记者专访时表示，乌方希望深化与中国在农牧业领域的各项合作，成为中国“可信可靠的粮食供应国”。

马托斯不久前曾访华，走访了中国十多个省市，深感两国在农牧渔业领域，特别是在农牧业科技领域合作潜力巨大。

他说，乌拉圭是世界重要粮食生产国，是中国的重要贸易伙伴。近年来，中国已经成为乌拉圭最大贸易伙伴。根据乌官方数据，2022年，乌对华出口额占其出口总额约三成。马托斯指出：“乌拉圭是中国可靠的合作伙伴。乌中两国政治上相互信任，经济上互补性强，乌拉圭重视农牧业可持续发展，重视环境、土地、水资源利用和保护，可以也愿意成为中国可信可靠的粮食供应国。”

对于未来的乌中农牧业合作，马托斯充满信心和期待。去年乌拉圭对中国出口创历史新高，其中农牧产品占很大比重。马托斯认为，未来，乌中在粮食安全、农牧业新技术、农产品加工等方面有很大合作空间。他表示，乌中两国在养殖业品种改良方面的合作已经取得了显著成果。乌拉圭今后希望引入中国农产品加工技术和设备，提高本国农产品附加值。

马托斯即将陪同乌拉圭总统拉卡列访华。他表示，期待这次访问能推动乌中农牧业合作更上一层楼。

马托斯高度评价中国的“一带一路”倡议。他表示，“一带一路”倡议推动了贸易增长、改善了基础设施、缩短了乌中两国之间的距离。他说，当今世界，频发的地区冲突、全球性的公共卫生事件等不确定性因素对全球供应链造成负面影响，而中国的有关倡议和实际行动则为全球供应链注入了稳定性。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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