新华社金边11月19日电 通讯：“我又能看见了，太感谢你们了！”——记中国医生帮助柬埔寨白内障患者重见光明

新华社记者吴长伟 廖泓清

68岁的柬埔寨波萝勉省居民吉伦日前接受了中国医生实施的免费手术后，双眼白内障得以治愈。她在恢复视力后非常开心，连声感谢中国医生：“手术效果很好，我又能看见了，太感谢你们了！”

由于家境困难无法支付手术费，吉伦失去视力长达7年时间，是中国广西医疗团队和中国香港非政府组织共享基金会合作开展的消除白内障致盲项目让她重见光明。

2022年12月，这一项目在波萝勉省启动。按计划，项目团队将在3年内为1万名柬埔寨白内障患者免费实施复明手术，迄今已实施手术2300多例。

记者日前走访波萝勉省医院时看到，50多名白内障患者正有序等待中国医生进行筛查。做完视力、眼压等检查后，适合接受手术的患者经志愿者引导走进流动手术车，接受手术。

当地患者布特龙是5个孩子的父亲，他日前也接受了免费手术。“感谢中国医生。希望他们每年都能来，帮助我们这些失明的人。”他对记者说。

目前，广西已累计派出援助医疗队5批40人次，医疗队医生来自南宁、柳州、桂林等地医院。除了实施复明手术，医生们还会走访乡村，筛查白内障患者，指导当地医护人员进行眼科筛查。

据波萝勉省医院院长索所潘哈瓦代介绍，医院专门派了14名本地医务人员协助中国医生的工作。医院的眼科治疗能力有限，而消除白内障致盲项目让更多柬埔寨患者受益。

中国医生实施的手术获得当地患者广泛好评。据共享基金会第5批援柬消除白内障致盲项目广西医疗队队长翟建伟介绍，手术效果很好，90%的患者术后视力可恢复至0.6以上。

广西壮族自治区卫生健康委员会主任杜振宗表示，消除白内障致盲项目的实施不仅为柬埔寨白内障患者解除病痛、减轻经济负担，还为柬培养、带教了眼科医护人员。项目有助于巩固中柬两国人民友谊，增进民心相通。

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