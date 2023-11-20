新华社日内瓦11月19日电（记者王其冰）世界卫生组织19日在日内瓦再次呼吁结束在巴勒斯坦加沙地带的敌对行动和人道主义灾难，并停止对医院和其他重要基础设施的袭击。

世卫组织在新闻稿中说，一个由该组织领导的联合国人道主义联合评估小组18日到达加沙地带北部的希法医院实地考察。该小组成员包括来自世卫组织、联合国人道主义事务协调厅、联合国安全和安保部、联合国排雷行动处、联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处等机构的官员、专家和安全人员。评估小组的任务是与以色列方面一道，确保之前商定的安全通道畅通。由于希法医院附近正发生激烈战斗，评估小组此行是一次高风险行动。

新闻稿说，以色列国防军18日向仍在希法医院避难的2500人发出疏散令。评估小组到达时，避难人群和大量患者及医院工作人员已经撤出医院。希法医院目前仍有25名卫生工作者和291名患者。

据世卫组织发布的新闻稿，联合评估小组说，希法医院遭受炮击和枪击的迹象明显，已成为“死亡区”，那里的形势“令人绝望”。在希法医院随处可见医疗和固体废物，这增加了医院里人员的感染风险。

世卫组织在新闻稿中表示，鉴于目前希法医院不再运营或接纳新患者，该组织和合作伙伴正在制定立即疏散希法医院人员的计划，准备将剩余患者从该医院紧急转移到加沙地带南部的纳赛尔医疗中心和加沙欧洲医院。

世卫组织呼吁有规模地施行持续的、不受阻碍的人道主义援助，并呼吁冲突方立即停火、无条件释放所有人质。

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