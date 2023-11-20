新华社北京11月19日电 综合新华社驻外记者报道：以色列国防军19日发表声明说，以军士兵18日晚至19日凌晨在约旦河西岸的杰宁难民营和巴拉塔难民营分别进行了“旅级”单位的重大袭击活动。巴勒斯坦总统阿巴斯18日晚呼吁美国承担责任，阻止加沙地带的人道主义灾难升级。

以色列国防军在声明中说，以军在连夜突袭中共逮捕38名巴勒斯坦“通缉人员”，其中约20人来自上述两个难民营。声明还说，10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以军已在约旦河西岸逮捕约1800名巴勒斯坦“通缉人员”，其中1100多人与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）有关联。

据巴勒斯坦官方通讯社“瓦法”19日报道，以军18日晚至19日凌晨对杰宁地区发动大规模袭击，并在多个街区部署狙击手，1名巴勒斯坦人在杰宁难民营入口处遭以军枪击后不治身亡。

巴勒斯坦总统阿巴斯18日晚发表电视讲话时说，鉴于美国的国际地位及其对以色列的影响力，美方承担着特殊责任，美方须立即进行干预，制止以色列对加沙地带的“侵略行为”，并阻止加沙地带的人道主义灾难升级。阿巴斯强调，巴勒斯坦人民应该在自己的家园中自由地生活，他们将坚守自己的土地，直到实现其合法权利并建立独立的巴勒斯坦国。

巴勒斯坦红新月会19日发表声明说，此前被困在加沙地带最大医院希法医院的31名早产儿已从那里撤离。撤离工作在世界卫生组织和联合国人道主义事务协调厅的协调下完成，这些早产儿将转移至加沙南部城市拉法的一家医院。

卡塔尔外交部19日发表声明说，一架属于卡塔尔武装部队的飞机当天飞往埃及。机上搭载了由卡塔尔发展基金、卡塔尔红新月会和卡塔尔慈善组织提供的41吨食品和其他物资，这些物资将运往加沙地带。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗外交部发言人纳赛尔·卡纳尼18日强烈谴责以色列军队当天袭击加沙地带北部杰巴利耶难民营一所学校的行径。当天，伊朗全国各地举行声援巴勒斯坦人民的集会，集会民众呼吁尽早在加沙地带达成停火协议，允许人道主义援助进入该地区。（参与记者：王卓伦、吕迎旭、柳伟建、沙达提、汪强）

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