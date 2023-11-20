新华社旧金山11月19日电 记者手记：从习近平主席旧金山之行感悟“道之所在”

新华社记者温馨 杨依军 宿亮

历史走到今天，世界面临很多问题。一个走向复兴的大国，在人类前行的历史进程中如何肩负起自己的责任，历史将如实记录。

2023年11月14日至17日，举世瞩目的四天。

在美国西海岸城市旧金山，中国国家主席习近平应邀同美国总统拜登举行中美元首会晤，同时应邀出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。

面对动荡变革的世界，大国当如何作为？习近平主席旧金山之行的一场场活动、一个个细节里，蕴藏着意蕴深远的答案。

（一）寻大国相处之道

“中美要好好打交道。”

11月15日晚，在出席美国友好团体联合举行的欢迎宴会时，习近平主席用质朴的话语，道出一个走向复兴大国的真诚愿望，也道出国际社会的共同期盼。

大国对历史、对人民、对世界，都担负着沉甸甸的责任。作为世界上最大的发展中国家和发达国家，中美两个大国能否走出一条超越“修昔底德陷阱”的正确相处之道，攸关世界和平与发展，攸关子孙后代的美好未来。

“中国愿意同美国做伙伴、做朋友。”习近平主席清晰明确的话语，是经过深刻思考后的表达。

做伙伴，而不是做对手。这是胸怀天下的大国领袖的坦荡和真诚。

两段小插曲，为中美探索相处之道、从旧金山再出发写下新的注脚——

午宴之前，拜登总统特地向习近平主席展示了手机里的一张照片，正是1985年青年习近平首次访美时，在旧金山金门大桥前的一张留影。“您一点都没变！”拜登总统说。现场顿时响起一阵欢笑声。

会晤结束时，两国元首话别。

“这车好漂亮啊。”

“红旗车，国产的。”

“就像我的凯迪拉克一样。”

斐洛里庄园里的这两段对话被全球网友刷屏。

相互尊重、和平共处、合作共赢。对于中美这样两个大国，只要用心交往、真诚相待、平等合作，完全可以美美与共，书写下有利于两国、有利于世界的佳话。

（二）论再创“亚太奇迹”之道

今年是亚太经合组织领导人第三十次聚首。30年来，亚太地区始终走在全球开放发展的前沿，“亚太奇迹”举世瞩目，也带给当今世界许多启示。

30年来，中国始终是亚太开放合作的坚定支持者和积极推动者。百年变局深深影响亚太之际，中国方案、中国倡议、中国角色，举足轻重。

回应亚太各方和世界各国期待，出席会议期间，习近平主席连续发表重要讲话。

在向亚太经合组织工商领导人峰会发表的书面演讲中，习近平主席重温亚太合作初心，总结深刻启示——开放包容是亚太合作的主旋律，共同发展是亚太合作的总目标，求同存异是亚太合作的好做法。

出席亚太经合组织领导人同东道主嘉宾非正式对话会时，习近平主席指出，要进一步凝聚共识，聚焦行动，为全球可持续发展事业注入更大动力。

在亚太经合组织第三十次领导人非正式会议上，习近平主席呼吁各方深入思考亚太发展的时代之问：“要把一个什么样的亚太带到本世纪中叶？如何打造亚太发展的下一个‘黄金三十年’？在这一进程中如何更好发挥亚太经合组织作用？”

30年弹指一挥间。从历史中汲取智慧，方能更好地迈向未来。

如何打造亚太发展的下一个“黄金三十年”？习近平主席的话语言近旨远：“我们应该秉持亚太合作初心，负责任地回应时代呼唤，携手应对全球性挑战。”

坚持创新驱动、坚持开放导向、坚持绿色发展、坚持普惠共享——秉持合作初心，着眼共同发展，习近平主席提出的四点建议掷地有声。

“亚太发展的经验告诉我们，开放则兴，封闭则衰。”

“我多次讲，大家一起发展才是真发展。”

“中国将继续支持亚太经合组织开展经济技术合作，共同做大亚太发展蛋糕。”

……

中国自身发展成就受益于亚太开放合作，也必将以自身的有力行动推动亚太开放合作穿云破雾再出发。

（三）弘大国治理之道

飞虎队老兵来了，史迪威将军的后人来了，“鼓岭之友”来了，艾奥瓦州、华盛顿州的友人来了……

当地时间15日晚，旧金山市中心，美国友好团体联合举行宴会欢迎习近平主席。新朋老友欢聚一堂，场面盛大热烈。

“我相信，中美关系的大门一旦打开，就不会再被关上。两国人民友好事业一经开启，就不会半途而废。人民友谊之树已经长大，一定能经风历雨。”

因为深深扎根人民，中美合作始终拥有茁壮生长的力量。

“人民”二字，是习近平主席旧金山之行心心念念的关键词。

“工作得更好，生活得更好，孩子们成长得更好，是14亿多中国人民的殷切心愿”；

“中国共产党就是给人民办事的，人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标，就是必须守住的人民的心”；

“在人民中间让我觉得踏实，同人民在一起让我有力量”；

“我将无我、不负人民，这就是我终生的信念”……

习近平主席用饱含深情的话语向世界阐明：中国式现代化的出发点和落脚点是让14亿多中国人民过上更加美好的生活。

而对世界来说，这意味着更加广阔的市场和前所未有的合作机遇。

在旧金山期间，习近平主席在下榻酒店会见了前来出席亚太经合组织领导人非正式会议等活动的多国领导人。会议间隙，许多领导人主动走上前同习近平主席亲切交流互动。

面向未来，中国的高质量发展，中华民族的伟大复兴，需要一个有利的外部环境；世界要应对种种全球性危机和挑战，也需要一个持续向好发展的中国。

“过去，中国在不断战胜风险挑战中爬坡过坎，取得历史性成就。现在，中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广，长期向好的基本面没有变也不会变。”

“今年是中国改革开放45周年，我们将坚持高质量发展，推进高水平对外开放，以中国式现代化为推动实现世界各国的现代化提供新机遇。”

习近平主席在旧金山讲述的一个个中国故事向世界表明：中国一定会更好；下一个“中国”，还是中国。

“道之所在，虽千万人吾往矣。”这就是大国的胸襟与担当。

习近平主席曾说：“我的执政理念，概括起来说就是：为人民服务，担当起该担当的责任。”

旧金山之行，正是为国家担当、对世界尽责的行道之举。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)