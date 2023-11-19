新华社瓦莱塔11月19日电 记者手记：中国援马耳他医疗队书写守护健康的生动故事

新华社记者陈文仙

“针灸治疗后，我吃饭香了。”8岁的小女孩索菲·比罗日前在位于马耳他保拉市的地中海地区中医中心高兴地对新华社记者说。

比罗和家人2021年5月从英国伦敦搬到马耳他生活。最近两年，她几乎每半年就会腹泻、胃痛、呕吐和发烧，身体瘦弱，让母亲安妮塔心急如焚。

安妮塔带女儿去过很多次其他医院，但治疗效果不太好，在11月7日来到中医中心，接受第19期中国援马耳他医疗队队长冯骅针灸治疗。

冯骅说，比罗是中医中心治疗过的年龄最小的患者之一，她很勇敢，非常配合，两次治疗后面色红润不少，身体明显恢复。

自1993年以来，中国政府先后派出19期援马耳他医疗队，累计治疗患者约25万人次。1994年，中国和马耳他政府合作成立地中海地区中医中心，2008年中医中心在马耳他国立圣母医院设立中医科。

无私奉献的中国援马耳他医疗队书写了一个个守护健康的生动故事。

现年39岁的患者法伊纳·韦拉当初出现头痛和背痛时曾前往中医中心，在中国医生帮助下治好了痛症。最近，她右手外伤术后手部僵直，再次来到这里寻求帮助。

韦拉的主治医生、中国医疗队队员杨智杰针对患者的局部疼痛，先做了针刺和理疗，然后运用膏摩缓解指间关节肿胀，最后再帮助患者做一些功能康复。“经过3次治疗后，手部僵直症状已明显缓解。”韦拉说。

患者罗米娜·布蒂吉格因26年前的外伤导致双膝关节时常疼痛，尤其是右侧膝关节总感觉肿胀。在第19期援马医疗队队员高友玲医生针灸治疗下，症状明显缓解。

布蒂吉格说：“我感觉好多了。主治医生的高超医术和对患者的细心关注令人印象深刻，遇到如此敬业的医生真的非常幸运。”近期治疗结束后，布蒂吉格给中医中心写信表达感激之情，期待下次再接受高友玲医生治疗。

冯骅说，30年来，中医在马耳他已深入人心，中医中心的患者不仅来自当地，还有很多来自意大利、法国、葡萄牙、西班牙、英国、匈牙利等其他欧洲国家，也有其他欧洲国家的中医爱好者前来接受中医专业培训。

冯骅表示，地中海地区中医中心虽然设在马耳他，但辐射欧洲，中国医疗队愿继续努力用中医帮助更多外国患者守护健康。

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