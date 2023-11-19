新华社东京11月18日电（记者钟雅）日本《日经亚洲》网站日前发表评论说，那些对中国经济持悲观看法的人忽视了中国大力培育的创新能力，中国持续增加对产品和技术创新的投入，这有助于提高生产率，实现长期、可持续的经济增长。

这篇题为《创新能力证实中国长期经济前景乐观》的文章指出，深耕创新是中国为保持经济增长和跨越“中等收入陷阱”采取的关键战略。“对有长远眼光的人而言，中国对产品和技术创新的投入日益增加，这应该成为看好该国长期经济前景的信心来源。”

文章说，中国已经成长为创新能力世界领先的国家。无论是在电动汽车、新能源、人工智能、空间探索还是半导体领域，中国的技术实力都令人惊叹。

文章说，世界知识产权组织发布的全球创新指数排名显示，2013年中国排在第35位，2023年已升至第12位。

文章表示，中国将继续保持创新发展的迅猛势头，进一步巩固其作为亚洲创新中心的地位。“中国的创新热情将继续创造大量令人兴奋、充满活力且高增长的投资机会”，投资者应始终保持对中国的高度关注。

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