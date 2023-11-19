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新华社评论员：共同打造亚太发展的下一个“黄金三十年”

2023年11月19日09:20 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月18日电 题：共同打造亚太发展的下一个“黄金三十年”

　　新华社评论员

　　在亚太经合组织第三十次领导人非正式会议上，习近平主席发表的重要讲话鉴往知来，本着对亚太未来、人类前途命运高度负责的态度，倡导各方坚守初心、团结合作，携手共促亚太高质量增长，为打造亚太发展下一个“黄金三十年”指明了方向、擘画了蓝图。

　　历史，总是在一些关键节点给人以深刻启迪。此次领导人非正式会议，是亚太经合组织领导人第三十次聚首，具有特殊重要意义。回首过往，亚太经合组织建立领导人定期会议机制以来，始终走在全球开放发展的前沿，有力促进了区域贸易和投资自由化便利化、经济技术发展、物资人员流动，创造了举世瞩目的“亚太奇迹”。亚太合作的非凡历程启示我们：开放包容是亚太合作的主旋律，共同发展是亚太合作的总目标，求同存异是亚太合作的好做法。

　　当前，世界百年变局加速演进，世界经济面临多种风险挑战，作为全球增长引擎，亚太肩负更大的时代责任。要把一个什么样的亚太带到本世纪中叶？如何打造亚太发展的下一个“黄金三十年”？在这一进程中如何更好发挥亚太经合组织作用？面对新的“亚太之问”，习近平主席提出坚持创新驱动、坚持开放导向、坚持绿色发展、坚持普惠共享的四点建议，倡导各方秉持亚太合作初心，负责任地回应时代呼唤，携手应对全球性挑战，全面落实布特拉加亚愿景，建设开放、活力、强韧、和平的亚太共同体，实现亚太人民和子孙后代的共同繁荣。

　　这些建议贯穿着中国促进亚太合作的一贯立场，体现了习近平主席对时代潮流的深刻把握、对亚太未来的深谋远虑，为各方共建亚太共同体提供了思想指引与实践路径。创新是引领发展的重要动力，要顺应科技发展趋势，以更加积极姿态推动科技交流合作，不断塑造亚太发展新动能新优势；开放是迈向共同繁荣的必由之路，要维护自由开放的贸易投资，支持并加强以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，坚定不移推进区域经济一体化，共享区域开放发展机遇；绿色是亚太增长的鲜明底色，要坚持人与自然和谐共生，加快推动发展方式绿色低碳转型，共同应对气候变化、自然灾害等日益严峻的挑战；普惠是弥合发展鸿沟的关键之举，要全面落实联合国2030年可持续发展议程，深化发展战略对接，共同解决全球发展赤字，让各国人民共享现代化建设成果。

　　推动亚太合作、促进亚太发展，中国是倡导者，也是行动派。从提出亚太经合组织数字乡村建设、企业数字身份等倡议，到坚持高水平实施《区域全面经济伙伴关系协定》，主动对接《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》高标准经贸规则；从提出亚太经合组织绿色农业、可持续城市、能源低碳转型、海洋污染防治等合作倡议，推动共建清洁美丽的亚太，到支持亚太经合组织开展经济技术合作，共同做大亚太发展蛋糕……中国以科学的理念、扎实的行动为亚太发展赋能，不断为亚太合作带来新动力、新机遇。

　　凡是过往，皆为序章。“亚太奇迹”的新篇章，需要各方共同书写。站在新的起点上，携手前行、互利共赢、共同发展，才能推动亚太合作取得更多丰硕成果，共同打造亚太下一个“黄金三十年”。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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