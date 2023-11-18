新华社洛杉矶11月17日电 美国人工智能公司“开放人工智能研究中心”（OpenAI）17日在官网发布公报说，萨姆·奥尔特曼辞去首席执行官一职并退出董事会，公司首席技术官米拉·穆拉蒂担任临时首席执行官。

公报说，奥尔特曼离职是董事会经审议后做出的决定。董事会认为“他在与董事会的沟通过程中没有始终保持坦诚，妨碍了董事会履行职责的能力”。董事会不再相信他有能力继续领导OpenAI。

公报同时宣布，与奥尔特曼同为OpenAI创始人的格雷格·布罗克曼辞去董事会主席一职，但将继续担任公司职务。

奥尔特曼没有对公报内容置评。在公报发布后，奥尔特曼在X（原推特）平台上发帖表示：“我很喜欢在OpenAI的时光。这（段经历）对我个人而言具有变革性意义，希望对世界也带来了一些改变。”不久后布罗克曼转发了奥尔特曼的帖子，并表示他也将辞去公司职务。

OpenAI成立于2015年，起初为一家非营利组织，后改为公司。OpenAI的创始人包括奥尔特曼、布罗克曼以及埃隆·马斯克等人，马斯克2018年离开了这家公司。该公司大约一年前推出的大语言模型ChatGPT掀起了生成式人工智能的热潮，奥尔特曼也成为科技界风云人物。

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