新华社旧金山11月17日电（记者兴越 谭晶晶）亚太经合组织第三十次领导人非正式会议17日在美国旧金山莫斯科尼中心闭幕。会议发表了《2023年亚太经合组织领导人旧金山宣言》。宣言强调，亚太经合组织必须利用技术和经济进步，继续释放本地区的巨大潜力和活力，促进经济增长，应对包括气候变化在内的所有环境挑战。

本次会议由美国总统拜登主持，主题为“为所有人创建强韧和可持续未来”。

宣言称，亚太经合组织致力于对世界贸易组织进行必要改革，增强其各项职能，包括着眼于2024年前恢复全面、运转良好、所有成员可参与的争端解决机制开展相关讨论。

宣言说，亚太经合组织强调致力于以市场驱动方式推进区域经济一体化，包括推进亚太自由贸易区议程。为此，亚太经合组织将加强能力建设和技术合作，支持本组织经济体参与地区全面和高质量发展事业。

宣言表示，亚太经合组织将继续致力于营造公平竞争的良好贸易投资环境，保持市场开放，解决供应链中断问题，包括推进安全、有竞争力、强韧、可持续和开放的供应链，打造可预测、有竞争力和数字联通的亚太。

宣言说，亚太经合组织各经济体需要加大力度，在考虑最新科学发展和不同国情的基础上，通过各种途径加快清洁、可持续、公正、可负担、包容性的能源转型，实现到本世纪中叶左右全球温室气体净零排放/碳中和。

明年秘鲁将接任亚太经合组织轮值主席。秘鲁总统博鲁阿尔特17日表示，期待2024年继续推进男女平等，在政治、社会和就业领域给予妇女尊重，同时鼓励年轻人和儿童更多参与发展进程。（参与记者：吴晓凌）

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