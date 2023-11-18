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2023年亚太经合组织领导人旧金山宣言（摘要）

2023年11月18日10:06 | 来源：新华网
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新华社旧金山11月17日电

2023年亚太经合组织领导人旧金山宣言（摘要）

——为所有人创建强韧和可持续未来

我们，亚太经合组织领导人于2023年11月16日至17日在美国加利福尼亚州旧金山举行会议。1993年美国主办首次亚太经合组织领导人非正式会议，30年来我们坚定致力于亚太经合组织宗旨，使本地区成为全球增长的先锋。

我们必须利用技术和经济进步，继续释放本地区的巨大潜力和活力，促进经济增长，应对包括气候变化在内的所有环境挑战。《旧金山宣言》中的承诺建立在以往亚太经合组织东道主工作基础之上，推动本地区将韧性、可持续性、互联互通、创新和包容性纳入优先事项，共同应对最紧迫的经济挑战。亚太经合组织的宗旨和工作都遵循《2040年亚太经合组织布特拉加亚愿景》和《奥特奥罗亚行动计划》的指引，致力于2040年建成开放、活力、强韧、和平的亚太共同体，实现所有人民和子孙后代的共同繁荣。

亚太经合组织美国年以《亚太经合组织生物循环绿色经济曼谷目标》为基础，《曼谷目标》确立了推进可持续和包容性经济政策的目标，同时确保这些政策能应对环境挑战。我们欢迎《贸易和投资政策包容和可持续旧金山原则》，以及2023年交通、贸易、减灾、粮食安全、卫生、能源、妇女、中小企业、财政等专业领域部长级会议的成果，包括《亚太经合组织合作公正能源转型非约束原则》《通过可持续农业体系保障粮食安全原则》。我们也欢迎修订版的《减灾风险框架》及其行动计划。

我们重申决心打造自由、开放、公平、非歧视、透明、包容、可预期的贸易和投资环境。我们也重申以规则为基础、以世界贸易组织为核心的多边贸易体制的重要性，有助于继续推动本地区的快速增长。我们致力于对世界贸易组织进行必要改革，增强其各项职能，包括着眼于2024年前恢复全面、运转良好、所有成员可参与的争端解决机制开展相关讨论。我们呼吁亚太经合组织经济体及时有效落实世界贸易组织协定，重申致力于建设性参与第13届部长级会议，确保会议成功并取得积极成果。

我们强调致力于以市场驱动方式推进区域经济一体化，包括推进亚太自由贸易区议程。为此，我们将加强能力建设和技术合作，支持本组织经济体参与地区全面和高质量发展事业。

我们将继续致力于营造公平竞争的良好贸易投资环境。我们重申致力于保持市场开放，解决供应链中断问题，包括推进安全、有竞争力、强韧、可持续和开放的供应链，打造可预测、有竞争力和数字联通的亚太。我们致力于落实《亚太经合组织互联互通蓝图（2015－2025）》，强化设施联通、政策沟通和民心相通。我们将加大努力促进地区、次区域和边远地区的互联互通。

世界继续面临气候变化影响带来的深刻挑战。我们认识到，各经济体需要加大力度，在考虑最新科学发展和不同国情的基础上，通过各种途径加快清洁、可持续、公正、可负担、包容性的能源转型，实现到本世纪中叶左右全球温室气体净零排放/碳中和。在此过程中，我们努力开启一个体面就业、投资、经济增长的新时代，并确保本地区的能源安全、韧性、可及。到2030年，我们努力争取全球可再生能源装机增至目前的三倍。

我们致力于充分落实《亚太经合组织2030年粮食安全路线图》，使我们的农业和粮食系统更加强韧、高产、创新、可持续，同时认识到在促进农业可持续性方面没有统一的解决方案。我们重申致力于农业、林业、海洋、渔业资源的可持续管理。我们重申农业生产力、国际贸易、节粮减损对实现粮食安全的重要性，将加倍努力实现粮食安全和营养。

我们将继续致力于改善人民生活质量，为所有人创建强韧和可持续的未来。为此，我们将继续推进并支持性别平等，促进经济包容，赋权中小微企业、劳动力、妇女、青年以及包括土著人、残疾人、偏远和农村社区等。

我们强调，必须为中小微企业和初创企业开辟发展道路，包括通过各种机会提高“专精特新”能力。支持中小微企业拓展区域和全球市场，包括通过融入全球价值链、推动大中小企业融通创新、加快中小微企业数字化转型、鼓励提供“小快轻准”数字化产品和解决方案。

我们重申致力于通过促进妇女全面和平等参与经济，发挥领导力，促进经济增长，包括改善妇女获得资金和资产、市场、技能和能力建设、发言权和代表性，以及创新和科技的途径。

我们重申致力于为企业和消费者创造良好、包容、开放、公平、非歧视的数字生态系统。我们欢迎落实《亚太经合组织互联网和数字经济路线图》，为所有人打造包容性的数字经济。我们鼓励各经济体加快落实该路线图，包括在数据隐私、云计算、电信网络、促进交互操作性、信息和通信技术安全、数字贸易、电子商务、新兴技术以及促进创新、应用赋能技术和服务等领域。为充分释放数字技术潜力，公平分享数字技术红利，降低风险，我们将探索制定协同一致的应对政策，促进数字技术领域国际合作，欢迎就数字技术治理开展国际讨论。我们承诺通过弥合数字鸿沟，强化数字基础设施，确保没有人掉队。我们将加快数字化转型，合作促进数据流动，加强企业和消费者对数字交易的信任。

我们认识到腐败损害经济增长和发展，承诺采取务实行动，团结一致，共同打击跨境腐败，拒绝为腐败分子及其非法资产提供避风港。我们欢迎今年在上述领域开展的相关工作。

我们共同致力于加强亚太经合组织领导作用，维护其作为地区重要经济合作论坛的地位。我们期待秘鲁、韩国和越南分别于2024年、2025年和2027年担任亚太经合组织东道主，支持未来东道主工作。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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