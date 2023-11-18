新华社雅加达11月18日电 通讯：开通运营“满月” 雅万高铁很火

新华社记者汪奥娜

对于在印度尼西亚首都雅加达工作的万隆人巴古斯·阿赫利·拉马丹来说，雅万高铁的开通完美匹配了他的出行需求。

“以前，我通常每两周回万隆一次，现在有了高铁，回家探亲更方便了。普通火车要坐3个多小时，而高铁只需要46分钟。我可以下班后坐高铁去万隆，第二天一早赶在上班前返回，曾经这是难以想象的场景。”拉马丹在接受记者采访时说。

这是印尼乃至东南亚的第一条高铁，最高设计时速为350公里，连接雅加达和西爪哇省首府、旅游名城万隆。据中国铁路国际有限公司提供的数据，截至11月17日雅万高铁正式开通运营1个月，累计发送旅客38.3万人次，单日旅客上座率最高达98.7%，客流呈现强劲增长态势。

许多印尼民众都想知道乘坐高铁到底是种什么感觉。49岁的恩妮·努莱尼为了体验高铁，下班后与朋友们特地来到雅加达哈利姆站。与其他旅客一样，努莱尼到了站台，第一件事就是以高铁列车为背景拍照片。“第一眼看高铁，外观精致。车体看上去没有普通列车厚重，车厢内却很宽敞。我们买的是豪华经济舱，感觉就像是在坐飞机头等舱一样。”

努莱尼以前很少去万隆度假，因为路上时间太长。“不管坐火车还是汽车，从雅加达到万隆都得两三个小时，现在有了高铁，万隆成为我周末逃离繁忙雅加达的首选。”她说。

雅万高铁开通运营初期，全线每日开行动车组列车14列。随着客流快速增长，负责运营雅万高铁的印尼中国高速铁路有限公司加大运力供给。自11月1日起，日常线每日开行动车组列车增至28列，旅客席位由8000多个翻倍至16000多个；周末客流高峰期更是增至36列，进一步满足旅客需求。

为鼓励民众乘坐高铁、促进西爪哇旅游业发展，印尼中国高速铁路有限公司还推出多项促销活动，包括凭高铁票就可以免费进入万隆的一些著名旅游景点。

16日，印尼副总统马鲁夫·阿明一行乘坐高铁前往万隆进行工作访问。“乘坐高铁很舒服，感觉我只是坐了一会儿就到了。我们应该庆幸拥有这项技术。”他对媒体表示。（报道员：努鲁尔）

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