人民网北京11月17日电 （记者简承渊）今天上午，2023中国国际旅游交易会在云南昆明开幕。本届旅交会以“你好！中国”为主题，线下共设置9个展馆、展览面积9万平方米、标准展位5000个。6个专题展区分为旅游目的地展区、文旅企业展区、文博创意展区、数字文旅展区、旅游创新展区、云南展区。重点展示全球品牌旅游资源及旅游目的地形象、旅游创新发展成果、旅游新产品及新技术应用、国际旅游合作成果、旅游创新产品及服务等。同时，搭建云展厅，为旅游目的地、企业、旅游景区等参展商提供线上展示、洽谈、产品推介服务，满足不同区域从业者和全球公众的展示、交流、洽谈需求，充分体现展会“你好！中国”主题。参展商、观众、专业买家可以通过云展厅实现线上参观、洽谈。

据了解，本届旅交会加大了国际参展商的邀请力度和范围，吸引了来自70多个国家和地区的旅游推广机构、相关企业参展洽谈。会上将向全球正式推出中国国家旅游形象——“你好！中国”（英文为“Nihao! China”），并将围绕该形象开展全方位、立体式的海外营销推广活动。

本届旅交会由文化和旅游部、中国民用航空局、云南省人民政府共同举办，为期三天，其间还将举办旅行商大会、入境旅游政策发布会、滇池对话、中老铁路国际文化旅游经济带建设研讨会、普洱市专场等17场活动。

中国国际旅游交易会分别在上海、云南交替举办，迄今已成功举办23届，为推介中国文化旅游资源，加强中外旅游交流合作，促进民心相通发挥了重要作用。

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