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通讯：探访加沙地带的“生命通道”——拉法口岸

2023年11月17日14:53 | 来源：新华网
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　　新华社埃及拉法11月16日电 通讯：探访加沙地带的“生命通道”——拉法口岸

　　新华社记者姚兵

　　新一轮巴以冲突已持续一个多月，加沙地带因以军空袭和封锁陷入严重人道主义危机。位于埃及北西奈省与加沙地带南部边境的拉法口岸，自10月21日以来陆续对国际救援物资放行，成为200多万加沙民众的“生命通道”。

　　14日晚间，在得到埃及相关部门审批许可后，新华社记者被告知可派出一人于15日随埃及官方组织的外国媒体记者团前往拉法采访。

　　15日清晨6时许，采访团从开罗出发，在6个多小时的行程中不时停下接受安全检查。抵达北西奈省阿里什机场不久后，记者看到运送救援物资的飞机降落，随后现场工作人员和志愿者将物资从飞机上搬运到仓库。

　　埃及红新月会紧急行动中心负责人卢特菲·盖斯在接受记者采访时表示，目前已有120多架次运送救援物资的飞机降落在阿里什机场，这些物资来自南美、亚洲、非洲的很多国家。他说：“我们收到物资后，先是进行检查，确保其包装完好，能够安全运抵拉法口岸的另一侧；接下来，物流团队负责运送物资，移交给拉法口岸加沙一侧的巴勒斯坦红新月会。”

　　新一轮巴以冲突爆发以来，盖斯和他的团队成员共计约600人在阿里什机场、拉法口岸和阿里什医院等地工作。

　　离开阿里什机场后，采访团一行前往拉法口岸。途中下起了毛毛细雨，路上不时可以看到行人和运送物资的卡车，当地人的生活平静如常。

　　拉法口岸是加沙地带唯一不由以色列控制、联系外界的通道。记者看到，一辆辆运送救援物资的卡车缓缓从口岸埃及一侧驶向加沙，与此同时，几辆运送伤病员的救护车和一些外国护照持有者从加沙进入埃及。

　　“这是救援物资进入加沙地带的唯一一扇门。”盖斯在拉法口岸接受记者采访时说，“从最初的每天20辆卡车进入加沙，增加到现在的100辆甚至更多，但这个数字还是太少，因为受困民众非常多。”

　　“我们必须根据加沙民众的需求准备物资，而情况随时都在变化，因此我们准备好了各类卡车、物资，以便快速运输。”他说，目前加沙有约150万人流离失所，以饮用水为例，单靠卡车运送远远无法满足需求，因此救援物资里还包括水瓶和净水器。

　　阿里什医院是采访团当天行程的最后一站。阿里什医院是北西奈省最大的医院之一，负责接收重症患者和需要复杂手术的病例。医生瓦格迪·阿明介绍，患者会在拉法口岸进行分流，根据病情转诊至各个医院。

　　“我们先在急诊室治疗病人，然后根据严重程度决定安排普通病房或重症监护室，随后再对病人进行手术评估和治疗。”阿明说，“当他们好转后就会转移到其他医院，这样我们能接收和帮助更多患者。”

　　结束在医院的采访，大家登上大巴返回开罗。在夕阳的映照下，一道彩虹挂在空中。

(责编：刘洁妍、徐祥丽)

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