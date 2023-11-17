新华社首尔11月16日电（记者周思雨 陆睿）“新疆是个好地方”文化旅游周活动16日在韩国首尔开幕。

中国驻韩国大使邢海明在致辞中表示，本次新疆文化旅游周旨在向韩国民众介绍新疆的风光、文物、非遗、艺术、美食，让更多的韩国朋友进一步了解新疆、走进新疆、感知新疆，更加真实准确地体验中国新疆丰富的文化和优美的风光，拉近彼此距离，促进中韩民心相通。

韩国国会文化体育观光委员会委员长、国会议员李相宪致辞说，希望通过这一活动感受中国新疆音乐、舞蹈、非遗的独特魅力，增进彼此了解和感情。这种交流有益于韩国各界更好地理解文化多样性，理解相互包容的重要性。

新疆维吾尔自治区文化和旅游厅副厅长张勇东在致辞和文旅推介中表示，中国新疆和韩国首尔、釜山等城市长期保持着文化交流合作。期待这次活动为增进中韩两国人民的友谊作出积极贡献，希望更多的韩国朋友能到新疆来采访、旅游，实地感受壮丽风景和朴实民风，真切感受新疆是个好地方。

开幕式上还展示了记录中国新疆自然风光、人文风情、趣味民俗、非遗传承的摄影作品以及呈现新疆珍贵文物和非遗保护、传承、利用的文创产品。来宾们还观看了新疆艺术剧院木卡姆艺术团带来的民间歌舞艺术表演。

“新疆是个好地方”文化旅游周活动由首尔中国文化中心、新疆维吾尔自治区文化和旅游厅、韩中经济文化教育协会共同主办，将持续至11月下旬。活动期间，首尔中国文化中心将在线上线下同步展出近百张（组）新疆主题摄影作品，并以宣传片、短视频、纪录片等方式举办线上展映活动，全方位呈现中国新疆的冰雪资源、文化遗产、歌舞艺术、特色美食等。

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