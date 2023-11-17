新华社柏林11月16日电（记者任鹏飞 黄燕）第一对在德国出生的大熊猫双胞胎兄弟“梦想”和“梦圆”本周起进入一个月的隔离期，为回国做最后的准备。

记者日前在柏林动物园的“熊猫园”看到，在一间玻璃活动室内，弟弟“梦圆”正在啃食新鲜竹子，哥哥“梦想”吃完后爬上旁边的木台小憩。

动物园大熊猫管理员科尔文·施莫尔说，得知它们即将告别柏林，他为离别做了充分的心理准备，而且它们的新家很棒，所以既有不舍也为它们感到高兴。

目前，柏林动物园是德国唯一能参观大熊猫的地方。园方在官网发布“梦想”“梦圆”即将回中国的消息后，接到了许多游客咨询和媒体的采访申请。在柏林生活的意大利人卢卡·莫林得知大熊猫双胞胎即将回国，便赶来看望它们。“这是我第一次近距离看熊猫，它们非常可爱。”

2017年6月，雌性大熊猫“梦梦”和雄性大熊猫“娇庆”从四川成都飞抵德国最古老的动物园柏林动物园，开始为期15年的旅居生活。为此，园方专门打造了占地近5500平方米的“熊猫园”。2019年，6岁的“梦梦”生下双胞胎“梦想”和“梦圆”，恰逢柏林动物园建园175周年，这对大熊猫宝宝被视为“美好的礼物”。

根据柏林动物园与中国野生动物保护协会签署的大熊猫保护研究合作协议，“梦想”和“梦圆”在柏林生活至多四年后返回中国。

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