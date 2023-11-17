新华社巴黎11月16日电（记者乔本孝）法国前总理德维尔潘16日在出席2023第九届欧洲论坛巴黎站活动时致辞说，法中经济优势互补，“脱钩”“去风险”不现实。

德维尔潘表示，“脱钩”“去风险”在各经济体相互依存的今天是不现实的，各方应在世界格局变动中寻找共存之道，在变乱交织的当今世界建立信任。

主题为“中法经贸合作：机遇与挑战”的第九届欧洲论坛巴黎站活动由中欧国际工商学院和法国巴黎大区工商会主办，当天在巴黎和上海会场同时举行。

中国驻法国大使卢沙野在致辞中表示，明年是中法建交60周年，继往开来，双方要推动中法关系不断走深走实、行稳致远，应始终坚持三个基本点：一是秉持信念，中法关系具有时代性、全球性，既关系两国人民福祉，也关乎全球稳定和发展；二是增进信任，中法关系近60年发展历程表明，高度的政治互信是两国关系稳定健康发展的前提；三是坚定信心，中法双方要对彼此发展和双边合作抱有充足信心。

法国驻华大使白玉堂在视频致辞中表示，中国为法国企业提供了巨大的发展机遇。法中双方要继续在经济、文化、体育、教育和科学等领域深化伙伴关系。

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