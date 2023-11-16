新华社东京11月16日电（记者钱铮）日本东北大学的研究团队在新一期英国《自然·生物医学工程》杂志上发表论文称，他们通过光刺激连接小鼠大脑和胰腺的迷走神经，成功使小鼠胰岛中的β细胞数量增加，从而改善了小鼠的糖尿病症状。

胰岛中的β细胞具有分泌胰岛素的功能，可以降低血糖。许多糖尿病患者就是因为β细胞减少导致血糖值上升，从而发病。

东北大学日前发布新闻公报说，东北大学及其附属医院的研究团队开发出了利用光来刺激连接小鼠大脑和胰腺的迷走神经的光遗传学方法。这种方法首先通过改变小鼠的基因，培育出迷走神经受到蓝光照射就会变得活跃的小鼠。研究团队接着在实验鼠胰腺附近设置蓝光，用这种方法刺激实验鼠体内连接胰腺的迷走神经，然后观察到被喂食了糖的小鼠血液中胰岛素含量增加，β细胞功能也有所提升。

持续两周对实验鼠实施这种刺激后，β细胞的数量增加到两倍以上。也就是说，用光来刺激迷走神经，从质和量两方面激活了β细胞，从而使小鼠血液中胰岛素的量有所增加。

公报说，该研究证实对胰腺迷走神经施加刺激可改善β细胞的功能并增加其数量，未来将有助于探索糖尿病的发病机制和研发糖尿病预防及治疗方法。

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