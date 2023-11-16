新华社洛杉矶11月15日电 综述：回看进博会 美国商家展望新机遇

新华社记者黄恒

“收获远超预期，成交产品涉及大豆、高粱、玉米、豆类和宠物饲料等，美国参展商切身感受到中国市场的巨大潜力。”谈起第六届中国国际进口博览会，上海美国商会会长郑艺日前接受记者采访时兴致勃勃，赞叹不已。

该商会与美国政府合作在本届进博会上主办美国食品和农业馆。这是美国政府首次以官方名义参加进博会并设展馆，来自美国州政府、行业协会和企业的17家展商集中展示了美国富有特色的食品和农产品。

郑艺说，展会期间，美国展馆内外人头攒动，成为观众和媒体关注的焦点。“中国市场对美国食品和农产品的需求有很大增长空间。对美国商家来说，进博会为他们提供了一个在中国推广产品和品牌的重要平台。美国参展企业希望在进博会后继续开拓中国市场，为中国消费者提供他们所需的优质产品。”

位于伊利诺伊州格伦维尤的恒通资源集团有限公司是一家主营油籽和谷物业务的美国出口商，2014年开始发展对华贸易，目前对华出口量占其业务总量的90%以上。

该公司副总裁施湧乐在接受记者书面采访时表示，进博会期间，公司收到了大量中国买家的业务咨询，这表明中国市场对美国农产品需求强劲。“我们的目标是向中国客户展现友好姿态，扩大在中国市场的业务。”施湧乐还说，公司在进博会期间成功签订框架业务协议，成果超出预期，是“了不起的成功”。

施湧乐认为，无论现在还是未来，中国市场都不可忽视。他说，中国人口众多且经济繁荣，中国消费者对大多数农产品均有需求，该需求对于重要供应商来说是举足轻重的。

位于洛杉矶的中美商业发展公司总裁兼首席执行官弗拉迪·科纳利努本次受邀到进博会看展。这位已有35年工作经验的国际贸易商回到洛杉矶后告诉记者：“我与许多参展商交谈过，他们或是第一次参加，或是以前参加过，都表达了参与这一享有盛誉的展会的热情。”

“食品区的美国馆展示了各种各样的产品，下一届进博会美国应该带来更多产品。那些拥有独立大型展位的美国大公司过去几年一直参加进博会，我希望未来有更多美国企业带着对中美关系前景的美好期待参与其中。”他说。

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