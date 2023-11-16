新华社萨拉热窝11月15日电（记者殷晓圣 张修智）高质量共建“一带一路”与中波合作研讨会14日在波黑首都萨拉热窝举行。与会代表表示，共建“一带一路”倡议提出10年来，中方在波黑援建的民生工程让民众享受到切实福利。

波黑“一带一路”促进与发展中心主任法鲁克·博里奇说，10年来，中方在波黑在建和已经建成的基础设施项目至少有10个，包括高速公路、铁路、萨拉热窝有轨电车改造以及新能源项目。

波黑议会对亚洲国家友好小组副主席阿尔宾·穆斯利奇说，波黑十分欢迎共建“一带一路”倡议，希望借鉴中国的先进经验，推动波黑经济和社会发展。

中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所副所长田德文发言，肯定了中波两国在基础设施、规则标准和人文交流等领域的合作成果。

“希望波黑等巴尔干地区国家既向‘西’看，也向‘东’看。”中国驻波黑大使季平表示，“一带一路”是一个开放的平台，中方愿同包括欧盟“全球门户”计划在内的倡议和计划进行对接，共同帮助当地加快交通、能源基础设施建设和数字化转型。

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