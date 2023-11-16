新华社耶路撒冷11月15日电（记者王卓伦 吕迎旭）以色列国防军15日晚发表声明说，以军在加沙地带最大医院希法医院内发现巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的作战指挥中心和军事装备等。加沙地带卫生部门对此予以否认。

以军声明说，以军在希法医院继续对哈马斯开展精准、有针对性的行动。以军士兵进入医院大楼时，打死一些巴勒斯坦武装人员。

声明说，以军士兵在搜查希法医院一个部门时发现哈马斯的军事装备。在医院的另一个部门，以军发现哈马斯的作战指挥中心和技术装备。查获的技术装备和大量情报信息已移交有关部门进行全面审查。

加沙地带卫生部门负责人穆尼尔·布尔什当天发表声明否认以军在希法医院发现任何武器或装备。布尔什说，“我们不允许”武器进入任何医院。

15日早些时候，希法医院院长穆罕默德·阿布·萨勒米亚对媒体说，以军当晚结束对希法医院约16个小时的军事行动，并从医院撤出，以军士兵和坦克在希法医院周边地区重新部署。（参与记者：柳伟建）

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