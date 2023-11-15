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第二十五届高交会开幕 大批国际领先产品和技术首发登场

2023年11月15日16:47 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京11月15日电 （记者简承渊）第二十五届中国国际高新技术成果交易会今天在深圳拉开帷幕。本届高交会以“激发创新活力 提升发展质量”为主题，是历届展览面积最大、参与国家和地区最多的一届，来自全世界的嘉宾将探讨科技创新发展趋势和未来方向，汇聚各方力量共同落实创新驱动发展战略。

本届高交会共有两个展区，展会总面积达到50万平方米。有来自全球五大洲的105个国家和地区参加，其中共建“一带一路”国家和地区76个。设有国家科技创新成果展、国际科技创新成果展、专精特新展、清洁能源展、新材料展等19个展区，4925家企业参会参展。一批知名企业、“专精特新”中小企业、高校及科研院所的先进技术成果、产品项目共有681项将在高交会上发布，部分前沿技术和产品将在高交会上首次亮相，展示的产品技术创新能力领先，交互性、趣味性更强，主要涵盖人工智能、芯片半导体、移动通讯、数字娱乐、机器人、无人机、物联网等前沿领域。一批两院院士、外国部长级官员、国际组织负责人、世界顶尖科学家、企业家将在西丽湖论坛、企业创新大会、中国高新技术论坛等活动进行高端对话，其间还将举办项目配对洽谈、项目路演、融资培训等成果交易促进活动。

(责编：苏缨翔、张悦)

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