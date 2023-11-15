新华社达卡11月15日电 通讯：中国企业助力孟加拉国建设石油储运大动脉

新华社记者孙楠

在孟加拉湾东部吉大港入海口处，身着红色工装的中国企业工程队队员和当地工人正在紧张有序地施工，合作建设孟加拉国首个海陆一体化超大型石油储运工程。

一直以来，孟加拉国石油及石油产品几乎全部依赖进口，从国外通过油轮运抵吉大港。然而，受限于港口水深，10万吨级的油轮只能停泊在港外，通过海上小油轮接力运输到港口。这种卸船方式效率低、成本高，且存在污染环境的风险。

2019年初，由中国政府提供优惠贷款、中国进出口银行提供融资、中国石油管道局工程有限公司承建的单点系泊及双线管道系统工程项目开工建设。作为孟加拉国首个海陆一体化超大型石油储运工程，该项目任务多元，包括建设单点系泊系统、罐区和站场等设施，以及铺设220公里长的海上及陆上输油管道。

然而，项目推进并不容易。为解决技术难题，项目部多次设计、论证、试验，成功实施了“海陆定向钻穿越”和“海管穿越航道后深挖沟”两项具有世界领先水平的施工方案，同时还采用了此前国内从未使用过的海上“双通道单点系泊系统”安装技术。

“该项目实现了中国资金、中国技术、中国设备、中国施工的‘全产业链’。”项目经理孙碧君自豪地说。

项目监理方代表比伦特·德米尔达马尔表示，受季风降雨、海水环境等因素影响，项目非常具有挑战性，但是中国企业总能够高效解决困难。

据介绍，目前项目已具备投产营运条件，投产后将极大缓解孟加拉国能源紧张局面，成为孟加拉国新的能源大动脉，预计每年可节约原油运输成本1.28亿美元。

项目在建设过程中还为当地提供了大量就业机会。据统计，该项目为孟加拉国创造了近4000人次的就业岗位，孟籍员工占比达85%。

孟籍员工苏蒙曾在中国学习，毕业后进入项目工作。谈及这一经历，苏蒙十分开心。“我学到了很多此前从未接触过的技能。在这里工作十分有价值，对我未来的发展很有帮助。”

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