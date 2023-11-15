新华社布鲁塞尔11月14日电（记者李骥志）欧盟中国商会与咨询公司罗兰贝格14日共同发布2023至2024年度旗舰报告说，面对地缘政治风险，在欧中国企业经受住经济震荡考验，业绩保持稳健增长。

报告说，尽管乌克兰危机和能源危机导致企业生产成本上升，但绿色发展和数字化转型等趋势带来发展机遇。在约180家受访中国企业和机构中，约90%实现营收增长，高于去年的70%，约80%计划在欧增加投资。

报告显示，绿地投资已取代并购，成为中企对欧投资的主流模式。中国投资持续为欧盟提供就业岗位，助力欧盟科技创新。

中企对欧盟营商环境的评分则连续四年下降，今年科研环境评分首次下滑。63%的受访企业认为，欧盟“去风险”策略对其构成挑战。

欧盟中国商会会长徐辰表示，中欧互为第二大贸易伙伴，双边贸易额去年再创新高，逾四分之一是高科技产品，光伏、电池和电动汽车等绿色产品份额稳步上升，充分展现中欧经贸关系的韧性与活力。

欧盟中国商会秘书长方东葵对记者说，中欧开展良好合作，对于全球经济稳定具有不可替代的作用。中欧在绿色发展上存在共识，在数字化转型上优势互补，双方合作前景广阔。

欧盟中国商会2018年在布鲁塞尔注册，旨在促进中国对欧经贸活动，为在欧中企争取更好营商环境。

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