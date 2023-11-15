新华社曼谷11月15日电 专访：期待亚太经合组织各方深化团结合作——访泰国泰中“一带一路”研究中心主任威伦·披差翁帕迪

新华社记者高博

亚太经合组织第三十次领导人非正式会议即将在美国旧金山举行。泰国泰中“一带一路”研究中心主任威伦·披差翁帕迪日前在接受新华社记者专访时表示，期待各方深化团结合作，为亚太和世界经济增长注入新动力。

威伦表示，成立30多年来，亚太经合组织已成为亚太地区的重要经济合作平台，在支持多边贸易体制、推动构建开放型世界经济、引领经济全球化方面发挥了积极作用。在全球经济复苏乏力的大背景下，希望各方能坚持开放合作，推动建设和平稳定、包容开放的亚太地区，进而为全球可持续发展作出“亚太贡献”。

威伦指出，目前亚太是全球最具增长活力和发展潜力的地区。国际货币基金组织预测，今年亚太地区全年经济增长率有望达到4.6%，将对世界经济增长作出约三分之二的贡献，这表明亚太地区仍是世界经济增长的重要引擎。

在威伦看来，作为世界第二大经济体和最大的发展中国家，中国在亚太区域经济合作中发挥着重要作用。

“中国是亚太地区绝大多数经济体的最大贸易伙伴，中国坚定推进高水平开放为各方经贸合作提供了互利共赢的机遇，这也是亚太地区和平繁荣发展的基石。”他说。

威伦表示，亚太地区大部分是发展中国家，它们的声音在西方主导的全球化进程中被长期忽视。但过去十年间，中国提出的共建“一带一路”倡议惠及世界，合作项目遍布全球，基础设施建设和科技创新合作为发展中国家带来希望，中国式现代化探索为发展中国家提供了新思路。

“泰国一直以来比较重视绿色能源的应用。近年来大批中国新能源汽车品牌到泰国投资建厂，为泰国带来了新能源汽车领域的技术和管理经验，让泰国逐步发展为东南亚新能源汽车制造中心。”他说。

谈及即将举行的中美元首会晤，威伦表示，中美之间的和平与合作至关重要，符合两国共同利益和世界的利益，期待中美元首会晤能够推动全球实现和平稳定与可持续发展。

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