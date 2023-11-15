应美国总统拜登邀请，国家主席习近平赴美国旧金山举行中美元首会晤，同时应邀出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。作为两个世界大国，中美能否确立正确相处之道，攸关世界和平发展和人类前途命运，一起来听听习近平主席对这个时代课题的回答。

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