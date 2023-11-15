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俄罗斯“中国文化节”专场演出《江山如画》民族音乐会在莫斯科举行

2023年11月15日08:07 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科11月14日电（记者耿鹏宇）俄罗斯“中国文化节”专场演出《江山如画》民族音乐会13日晚在莫斯科大剧院举行，向俄罗斯观众展现了中国民族管弦乐独特的艺术魅力。

　　此次演出由中国文化和旅游部、俄罗斯文化部、中国驻俄罗斯大使馆联合主办，中国歌剧舞剧院民族乐团担纲演奏。多位青年演奏家用琵琶、柳琴、古筝、竹笛、唢呐等民族乐器，为观众带来《楼兰意象》《草原赞歌》《百鸟朝凤》《茉莉花》《七彩之和》《闻道》等中国经典民乐作品，用音乐展现如画江山。

　　在返场环节，中国演奏家们演奏了俄罗斯经典歌曲《莫斯科郊外的晚上》，为现场观众送上惊喜。

　　中国驻俄大使张汉晖在致辞中说，上个月，习近平主席同普京总统在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间举行会晤，就推动中俄全面战略协作和务实合作达成新的重要共识，并宣布以2024—2025年中俄文化年为契机，举办更多丰富多彩的文化交流活动。文化是不同国家、不同民族之间理解和信任的桥梁。俄罗斯“中国文化节”和中国“俄罗斯文化节”在两国各界影响日益扩大，成为两国人民了解对方优秀文化的重要窗口和平台，对增进两国人民相互理解和传统友谊发挥了积极作用。举办此次“中国文化节”专场演出，是落实两国元首共识的具体行动，也必将为开启未来两年中俄文化年营造良好氛围。

　　据了解，此次俄罗斯“中国文化节”共安排了两场演出。中国歌剧舞剧院民族乐团16日将在圣彼得堡亚历山大剧院再次献上民乐盛宴。

(责编：崔越、徐祥丽)

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