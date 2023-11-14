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“绿色创新与可持续发展论坛”在旧金山举行

2023年11月14日20:59 | 来源：新华网
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　　新华社旧金山11月13日电（记者兴越　谭晶晶）由亚太经合组织可持续能源中心和美中绿色能源促进会共同主办的“绿色创新与可持续发展论坛”13日在旧金山举行。与会者分享了亚太地区在脱碳进程中的创新政策及技术，探讨了亚太地区实现碳中和的创新路径和解决方案。

　　此次论坛是2023年亚太经合组织会议期间的一场重要活动，有关学者、政府官员和清洁能源企业代表近200人出席。

　　亚太经合组织秘书处执行主任丽贝卡·玛丽亚在致辞中强调了能源转型对亚太地区可持续发展的重要性。

　　美中绿色能源促进会会长王麒指出，必须加速科技创新，亚太各经济体应发挥各自优势，开展双边和多边合作，共同开创零碳未来。

　　美国加利福尼亚州能源委员会主席大卫·霍赫希尔德在论坛上发表主旨演讲时说，他深受中文的“危机”一词启发，气候变化的风险中也蕴藏机遇。他认为，在应对气候变化的进程中，国际社会有机会共创美好、强大、富有韧性的未来。对加州来说，与中方合作至关重要。

　　霍赫希尔德10月跟随加州州长纽森访华，他高度评价中国的新能源汽车和高铁发展水平。霍赫希尔德在接受新华社记者采访时表示，期待加州未来在新能源领域加强与中方合作。“无论如何，我们都必须在气候问题上伸出友谊与合作之手。”

　　美国前能源部长朱棣文对新华社记者说，美中应合作应对气候变化和可持续发展问题，希望双方能够继续交流互动，因为这是两国共同面对的挑战。

(责编：王禹蘅、张悦)

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