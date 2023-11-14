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2023年中非农产品贸易额有望突破100亿美元

2023年11月14日19:53 | 来源：新华网
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　　新华社三亚11月14日电（记者罗江、陈凯姿）2023年，中非农产品贸易额有望突破100亿美元，比十年前翻了近一番。下一个十年，中非农产品贸易额争取突破200亿美元。

　　这是农业农村部部长唐仁健14日在海南三亚召开的第二届中非农业合作论坛上介绍的。

　　唐仁健在论坛上表示，近年来，中国自非洲进口优质特色农产品规模快速增长，即使在疫情期间也保持了年均10%以上的增速。截至2021年底，中国企业在非洲涉农投资存量达128亿人民币，年均增长11.4%，带动3万多人就业。中方将组织中非农业贸易和投资促进活动，继续为非洲国家来华参加中国国际进口博览会、中国国际农产品交易会等提供便利，支持共建农业合作园区，争取下一个十年中非农产品贸易额再翻一番，突破200亿美元。中方鼓励更多经营主体走进非洲，以合资合作等方式加大对非农业投资。

　　据了解，由农业农村部、海南省人民政府主办的第二届中非农业合作论坛于11月13日至15日在海南三亚举行。论坛以“粮安非洲，谱写中非农业合作新篇章”为主题，邀请非洲各国的农业部门官员、驻华使节，以及非盟、非洲绿色革命联盟等国际组织代表参会。同时，还有来自国内各省区市农业部门、科研机构、企业代表参加。与会嘉宾围绕《中国助力非洲农业现代化计划》，开展中非农业合作战略对接和政策交流，总结合作成果、经验并谋划未来合作。

(责编：王禹蘅、张悦)

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