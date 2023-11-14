新华社三亚11月14日电（记者陈凯姿、罗江）农业农村部部长唐仁健14日在三亚举行的第二届中非农业合作论坛上表示，十年来，我国已在非洲建成24个农业技术示范中心，推广了玉米密植、蔬菜设施栽培、木薯快速繁育等300多项先进适用技术，带动当地农作物平均增产30%至60%，100多万非洲国家的小农户从中受益。

唐仁健还表示，中非农业合作十年来，我国与19个非洲国家及非盟、非洲绿色革命联盟先后签署34份农业合作文件，围绕粮食安全、减贫、农业应对气候变化等议题持续开展对话交流。此外，农业农村部向非洲派出农业专家400多人次，并为非方累计培训管理及技术人员超过1万人次。

据了解，为助力非洲农业现代化，我国将重点开展非洲粮食作物产能提升行动、推行农业科技创新合作计划、实施减贫惠农示范项目。唐仁健说，我国接下来计划帮助非洲国家推广良种良法、提高机械化水平，加快提升主要粮食作物单产。同时，成立中非农业科技创新联盟，加速科技成果转化应用。此外，我国还将向非洲派遣更多农业专家，支持非洲国家实施“特色农产品绿色发展全球行动”，带动更多农民减贫增收。

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