人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

我国300多项先进农业技术惠及非洲100多万小农户

2023年11月14日19:52 | 来源：新华网
小字号

　　新华社三亚11月14日电（记者陈凯姿、罗江）农业农村部部长唐仁健14日在三亚举行的第二届中非农业合作论坛上表示，十年来，我国已在非洲建成24个农业技术示范中心，推广了玉米密植、蔬菜设施栽培、木薯快速繁育等300多项先进适用技术，带动当地农作物平均增产30%至60%，100多万非洲国家的小农户从中受益。

　　唐仁健还表示，中非农业合作十年来，我国与19个非洲国家及非盟、非洲绿色革命联盟先后签署34份农业合作文件，围绕粮食安全、减贫、农业应对气候变化等议题持续开展对话交流。此外，农业农村部向非洲派出农业专家400多人次，并为非方累计培训管理及技术人员超过1万人次。

　　据了解，为助力非洲农业现代化，我国将重点开展非洲粮食作物产能提升行动、推行农业科技创新合作计划、实施减贫惠农示范项目。唐仁健说，我国接下来计划帮助非洲国家推广良种良法、提高机械化水平，加快提升主要粮食作物单产。同时，成立中非农业科技创新联盟，加速科技成果转化应用。此外，我国还将向非洲派遣更多农业专家，支持非洲国家实施“特色农产品绿色发展全球行动”，带动更多农民减贫增收。

(责编：王禹蘅、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部