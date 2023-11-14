新华社北京11月14日电 巴勒斯坦加沙地带卫生部门13日说，当地最大医院希法医院11日燃料耗尽以来，已有包括多名新生儿在内的数十人因医院无法运转而失去生命。同日，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）表示，由于缺少燃料，该机构或在两天后被迫逐渐停止在加沙地带的人道主义援助行动。

按照加沙地带卫生部门说法，由于燃料耗尽导致发电机无法运转，希法医院的医疗设备已无法工作。11日以来，这家医院已有27名重病患和7名新生儿死亡。卫生部门公布的图片显示，十多名早产儿裹着毯子被放在床上，以这种方式取暖。

美联社引述加沙地带卫生部门官员迈扎特·阿巴斯的话报道，如不采取这种应急措施，这些婴儿“很快会夭折”。他补充说，其中4名早产儿在他们的母亲死亡后由剖腹产取出。

希法医院目前被以色列军队包围。以方指认哈马斯武装人员藏匿在医院，把医护人员和病患作为“人盾”，但以方没有拿出确凿证据。哈马斯和院方坚决否认这种说法。

希法医院11日因燃料耗尽停止运转，已有许多人撤出。据美联社报道，医院里仍有大约650名伤病员、500名医护人员和2500名避难民众。医护人员古达特·萨米·马德洪描述，虽然以军允许人员撤离，但会向撤离人员开火。大约50人13日离开医院途中遭以军射击。

以军11日称在距希法医院数百米处放置了数个塑料桶，里面共有大约300升燃料，但哈马斯阻止院方人员取用。加沙地带卫生部门对此反驳说，以军拒绝由红新月会人员把燃料送至医院，并且以方提供的燃料量太少，发电连1小时都不够。

加沙地带卫生部门发言人阿什拉夫·齐德拉13日说，位于加沙地带北部的医院“几乎全部”停止服务，仅加沙城的阿赫利阿拉伯医院能提供“有限的服务”。

近东救济工程处加沙事务主管托马斯·怀特同一天警告，本轮巴以冲突10月7日爆发以来，以方一直拒绝燃料援助进入加沙地带，迫使该机构在加沙地带的人道主义活动“48小时后将逐渐停止”。（惠晓霜）

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