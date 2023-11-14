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专访：“中国强有力的开放举措激发出巨大市场潜力”——访日立执行役常务、中国总代表明田笃弥

2023年11月14日14:07 | 来源：新华网
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　　新华社东京11月14日电 专访：“中国强有力的开放举措激发出巨大市场潜力”——访日立执行役常务、中国总代表明田笃弥

　　新华社记者张伊伊

　　株式会社日立制作所（以下简称“日立”）执行役常务、中国总代表明田笃弥日前在接受新华社记者书面采访时表示，中国强有力的开放举措激发出巨大市场潜力，为日本企业在华发展提供了更多机遇。

　　日立参加了日前结束的第六届中国国际进口博览会，这是日立连续第六年参展。此次进博会上，日立设置了守护地球生态红线和实现幸福生活的未来两大展区，展出了其在环境、产业、医疗健康、智慧城市等领域的多款产品和解决方案，其中“质子重离子线癌症治疗系统”已被全球多所知名医院采用。在明田笃弥看来，中国正在用实际行动推进高水平开放，与全球共享中国发展新机遇。

　　他说：“中国是日立最为重要的市场之一。目前日立在华业务涵盖能源、医疗健康、智慧城市和IT等多领域，在华年销售额达到约700亿元人民币，占日立全球销售总额的12%。”

　　谈及参加进博会的感受，明田笃弥表示，进博会愉快热烈的气氛和现场十足的人气让他印象深刻，“每个人都显得兴致勃勃”。他说，参观者对各种展品表现出强烈兴趣并积极提问交流，这让人充分感受到中国市场的活力。

　　日立于20世纪60年代来到中国，成为早期进入中国市场的外资企业之一。多年来，日立积极开拓中国市场，引进大量先进的技术和产品。得益于中国庞大的市场规模和开放政策，日立在中国各地的事业都得到了长足发展。明田笃弥表示，日立今后将继续深耕绿色环境、医疗健康等领域，在中国市场与合作伙伴开展创新合作交流，不断书写合作共赢新篇章。

(责编：崔越、徐祥丽)

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