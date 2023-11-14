新华社东京11月14日电 专访：应持续推动亚太经济一体化——访日本佳能全球战略研究所研究主任濑口清之

新华社记者钟雅

日本佳能全球战略研究所研究主任濑口清之日前接受新华社记者专访时表示，应持续推动亚太经济一体化，让亚太经济合作组织（APEC）成为推动世界发展的重要力量。

濑口认为，亚太作为带动世界经济增长的重要引擎，将继续引领世界经济增长。“长期看，亚洲将持续为世界经济增长提供强劲动力，而亚洲经济增长的中心在中国。”

根据亚洲开发银行发布的报告，亚太地区经济复苏很大程度上得益于中国，中国对该地区的经济增长贡献率超过60%。

濑口指出，中国提出的共建“一带一路”倡议将亚洲、非洲、欧洲和拉美等区域连接起来，共谋发展，是利好世界的倡议。中国走出亚洲，在世界范围内发挥作用是好事。中国强化同非洲、拉美、中东等地区的良好关系，对促进发展中国家发展十分重要。

他认为，对外开放是中国经济发展的重要基石，中国政府坚持深化改革开放对于中国和世界意义非凡。

他指出，亚洲的发展需要各方通力协作，希望亚太经合组织成为促进各经济体紧密合作和顺畅交流的平台。为强化亚太经合组织的作用，需要有效利用《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），同时深化中国和东盟各国的合作关系。

濑口说，中国正积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）相关进程，期待中日两国与亚洲其他经济体一道，继续促进世界自由贸易与投资。

亚太经合组织是亚太地区层级最高、领域最广、最具影响力的经济合作机制。今年亚太经合组织领导人非正式会议将于11月15日至17日在美国旧金山召开。

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