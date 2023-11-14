最近，国际社会高度关注一件大事：习近平主席应邀赴美国旧金山举行中美元首会晤。点击视频↓↓↓

这是继去年巴厘岛会晤后，中美元首再次面对面会晤。两国元首届时将谈什么？可以说，谈的都是事关中美关系的战略性、全局性、方向性问题，以及事关世界和平与发展的重大问题。

在中美关系止跌企稳的关键时刻，中美元首会晤备受期待。习近平主席多次指出，“中美关系是世界上最重要的双边关系”“中美能否确立正确相处之道，攸关世界和平发展和人类前途命运”“发展好中美关系，需要汇聚各方力量”。

如何汇聚多方力量？相信大家都注意到了，这段时间以来，中美开启了互动模式，先是美国国务卿、财政部长、商务部长等接连访华，接着是美国加州州长访华，再然后是美国飞虎队老兵哈里·莫耶时隔28年再次来到中国。此外，中美成立了经济工作组、金融工作组等交流机制并举行了第一次会议，还开启了新一轮经贸对话，以及美国首次以官方名义参展进博会等。

多互动，多走动，关系才不会冷冻；多握手，多合作，两国关系才不会滑坡。当然，也要看到，中方不惧怕竞争，但是我们反对以竞争定义中美关系。中国不寻求改变美国，美国也不应当寻求塑造或改变中国。

“重返巴厘岛，通往旧金山”，最近，这个表述广为人知。把中美元首巴厘岛会晤达成的重要共识真正落到实处，体现在具体行动中，通往旧金山之路才能更顺畅。人们常说，“做对的事，任何时机都是好时机。”一起期待旧金山会晤！

监制丨李浙

主编丨王石川

视频编辑丨杨振江 李强

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(责编：岳弘彬、牛镛)