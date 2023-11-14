新华社巴黎11月13日电（记者唐霁）为迎接明年中法建交60周年，中国外文局当代中国与世界研究院和中欧美全球倡议等智库机构13日在法国巴黎合作主办“中欧美智库合作论坛·2023巴黎对话”。

此次活动以“加强文明交流互鉴，促进和平、可持续发展”为主题，围绕“北京-巴黎奥运对话：弘扬奥运精神，共话全球治理”“全球安全与发展：青年在行动”“尊重世界文明多样性，促进文明包容与互鉴”“文明对话与经济合作，描绘现代化新愿景”四个主题论坛展开。

中国外文局局长杜占元，法国宪法委员会主席、前总理法比尤斯等出席活动并致辞。40多名来自中国、法国、美国政界、教育界、体育界、艺术界人士及中法智库专家学者进行了发言和交流。

杜占元在致辞中说，当今世界，百年未有之大变局正在加速演进，世界格局和国际秩序正在经历前所未有的变化。中法文明对话不仅要着眼两国，也要放眼世界，关注人类命运共同体的未来。作为东西方文明的代表，中法文明对话与交流互鉴，不仅能够增进两国人民对彼此的认知与理解，助力中法关系行稳致远，也能够向世界展现东西方文明互相尊重、和而不同的美好图景，为国际社会注入更多稳定性和正能量。

法比尤斯表示，当前，人类社会面临前所未有的挑战，安全、经济、环境、技术、人道主义等方面危机层出不穷。中国、欧洲国家、美国，以及其他国家之间，更需要开展合作，实现真正的多边主义，实现高质量的、和平的可持续发展。法比尤斯说，明年将庆祝中法建交60周年，这对法中关系乃至世界来说都很重要。法国将取得巨大发展成就的中国视为解决全球性问题和危机、实现人类命运共同体的重要伙伴。

中欧美全球倡议发起人高大伟在接受媒体采访时表示，中法两国都是极具文化影响力的国家，本次论坛旨在强调文明间对话对于解决全球问题和促进世界进步的重要意义。

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