新华社拉姆安拉11月13日电（记者柳伟建）巴勒斯坦总理阿什提耶13日呼吁国际社会为加沙地带开放多条人道主义走廊，而不是仅开放拉法口岸。

阿什提耶当天在每周政府工作会议上还表示，此前有多个国家建议在加沙地带和塞浦路斯之间建立水路走廊，“希望这条走廊用于为加沙提供援助，我们不接受以援助名义强迫加沙人民离开家园”。

阿什提耶同时批评部分国家反复强调以色列的自卫权。他指出，以色列是“占领者”，不享有自卫权。

针对以色列总理内塔尼亚胡此前表示将在加沙战事结束后保持对加沙地带安全控制的言论，阿什提耶说，加沙地带是巴勒斯坦领土的一部分，以方政策只会给自身带来灾难。

阿什提耶说，以色列持续袭击加沙地带最大的医院希法医院并切断其电力和燃料供应，根据国际人道法，这一行为只能被视为“战争罪”。

巴勒斯坦加沙地带卫生部门13日发表声明，希法医院目前已有至少27人因断电导致缺氧死亡。此外，加沙地带卫生部门发言人阿什拉夫·齐德拉当天对媒体表示，希法医院内30多名婴儿的状况在接下来几小时内将会变得危险。

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