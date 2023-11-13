新华社上海11月13日电 专访：愿和中国进一步推动基础设施和交通领域合作——访希腊基础设施和交通部长斯泰库拉斯

新华社记者缪培源 马倩

希腊基础设施和交通部长赫里斯托斯·斯泰库拉斯日前接受新华社记者书面专访时表示，希腊愿和中国进一步推动两国在基础设施和交通领域的合作，并探讨拓展双边贸易的途径。

斯泰库拉斯表示，希腊和中国的关系正处于非常好的水平，经贸关系一直在稳步发展。

今年，希腊比雷埃夫斯港连续第六次参展中国国际进口博览会。斯泰库拉斯表示，进博会是全球经济参与者交换意见、促进全球贸易、应对共同挑战和创造机会的平台，这也是希腊连续六年积极参与进博会的原因。

斯泰库拉斯说：“连续六次参加进博会促进了比雷埃夫斯港与全球海事参与方的互动，创造了更多商业机会。”他认为，进博会的作用“非常重要，得到了全球认可”。

比雷埃夫斯港是希腊最大港口，位于雅典西南约10公里处。2016年，中远海运集团成功中标比雷埃夫斯港港务局私有化项目，正式成为港务局控股股东并接手运营管理。

比雷埃夫斯港项目是中希合作互利共赢、造福两国人民的成功典范。该港现已成为地中海地区最大港口和全球发展最快的集装箱码头之一。

“中远海运集团为我们港口的全面升级作出了贡献，该港口已发展成为连接地中海东西部的重要枢纽。”斯泰库拉斯说。

11月初，中国和希腊签署了更新的航班协定。斯泰库拉斯说，这是加强两国经济和文化关系的关键一步。希腊期待同中国进一步加强在交通等方面的双边关系。

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