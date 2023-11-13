人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

专访：开放合作是推动亚太包容增长的关键——访韩国中国经济金融研究所所长全炳瑞

2023年11月13日13:31 | 来源：新华网
小字号

　　新华社首尔11月13日电 专访：开放合作是推动亚太包容增长的关键——访韩国中国经济金融研究所所长全炳瑞

　　新华社记者陆睿 陈怡 杨畅

　　韩国中国经济金融研究所所长全炳瑞日前接受新华社记者专访时说，亚太地区已成为世界经济增长的重要引擎。亚太地区各经济体应在平等、相互尊重的基础上，继续坚持以开放合作促进地区包容发展，为全球经济复苏注入更多动力。

　　全炳瑞表示，过去30多年间，亚太地区在全球化浪潮中受益匪浅。该地区不仅拥有丰富的劳动力资源，也具备完整的供应链体系，成为推动世界经济发展的中坚力量。国际货币基金组织以及部分研究机构预测，今后5年左右，亚太地区有望实现世界经济平均增长率1.5倍以上的高增长。

　　全炳瑞指出，中国拥有完善的制造业供应链，中国经济在亚太地区的影响力毋庸置疑。

　　国家统计局10月发布的数据显示，经初步核算，2023年三季度中国国内生产总值（GDP）同比增长4.9%。“主要得益于中国经济持续恢复向好，进入四季度后，亚太地区出口整体呈现恢复态势，”全炳瑞说，“中国内需增长将直接带动亚洲国家出口，中国在促进亚太地区经济复苏和增长过程中将发挥更为重要的作用，包括中国在内的亚太地区对世界经济增长的贡献率也将不断提高。”

　　谈到中美关系时，全炳瑞认为，中美关系影响着全球地缘政治的发展趋势，中美关系的稳定对于世界和平繁荣至关重要。中美两国相互协商与合作，有助于提振世界信心，尤其是在全球经济面临下行压力的情况下，这将成为全球经济稳定增长的重要动力源。

　　全炳瑞表示，在贸易保护主义抬头、地缘政治不确定性增加的背景下，期待以即将举行的亚太经合组织领导人非正式会议为契机，共同探索实现亚太地区和平繁荣的路径。

(责编：崔越、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部