新华社首尔11月13日电 专访：开放合作是推动亚太包容增长的关键——访韩国中国经济金融研究所所长全炳瑞

新华社记者陆睿 陈怡 杨畅

韩国中国经济金融研究所所长全炳瑞日前接受新华社记者专访时说，亚太地区已成为世界经济增长的重要引擎。亚太地区各经济体应在平等、相互尊重的基础上，继续坚持以开放合作促进地区包容发展，为全球经济复苏注入更多动力。

全炳瑞表示，过去30多年间，亚太地区在全球化浪潮中受益匪浅。该地区不仅拥有丰富的劳动力资源，也具备完整的供应链体系，成为推动世界经济发展的中坚力量。国际货币基金组织以及部分研究机构预测，今后5年左右，亚太地区有望实现世界经济平均增长率1.5倍以上的高增长。

全炳瑞指出，中国拥有完善的制造业供应链，中国经济在亚太地区的影响力毋庸置疑。

国家统计局10月发布的数据显示，经初步核算，2023年三季度中国国内生产总值（GDP）同比增长4.9%。“主要得益于中国经济持续恢复向好，进入四季度后，亚太地区出口整体呈现恢复态势，”全炳瑞说，“中国内需增长将直接带动亚洲国家出口，中国在促进亚太地区经济复苏和增长过程中将发挥更为重要的作用，包括中国在内的亚太地区对世界经济增长的贡献率也将不断提高。”

谈到中美关系时，全炳瑞认为，中美关系影响着全球地缘政治的发展趋势，中美关系的稳定对于世界和平繁荣至关重要。中美两国相互协商与合作，有助于提振世界信心，尤其是在全球经济面临下行压力的情况下，这将成为全球经济稳定增长的重要动力源。

全炳瑞表示，在贸易保护主义抬头、地缘政治不确定性增加的背景下，期待以即将举行的亚太经合组织领导人非正式会议为契机，共同探索实现亚太地区和平繁荣的路径。

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