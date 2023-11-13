新华社华盛顿11月12日电 专访：除了合作，别无他途让美中共同成功——访美国知名经济学家萨克斯

新华社记者熊茂伶 胡友松

美国知名经济学家、哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯日前接受新华社记者视频采访时表示，最近美中双边关系出现改善势头，希望美国政府离开错误轨道，真正致力于同中国进行正常外交互动。他指出，美中合作至关重要，除了开展合作，没有其他途径能让两国共同取得成功。

“我很赞同以相互尊重、和平共处、合作共赢三原则来处理美中关系，”萨克斯说，“美中推进互利合作，造福两国、惠及世界无疑是正确的并且是可实现的。”

萨克斯认为，在乌克兰危机、巴以冲突背景下，美国应对国际问题已处于“超负荷”状态。他希望拜登政府能将对华关系置于更加平稳的根基上。“美国的政策制定者已意识到，其过于咄咄逼人的对华言行，让事态变得易于失控且危险。”萨克斯说。

萨克斯曾长期出任联合国秘书长的特别顾问，目前他是联合国可持续发展解决方案网络负责人，也是联合国高级顾问。在他看来，美中可以共同努力推动化解地缘政治危机、促进欠发达地区经济发展、应对全球气候变化。美中合作将极大推动应对全球性挑战的努力，有助于维护世界和平、消除全球贫困、实现可持续发展等。

萨克斯指出，中国是一个非常有活力的经济体，非常具有创新性，中国在光伏发电、风力涡轮机、零碳电池、电动汽车等领域极具竞争力，而这些产品和服务正是当今世界所需的。

萨克斯直言，中国的经济成功对美国、对世界都有利。中国可以为应对气候变化等全球问题作出重大贡献，因为中国拥有众多关键绿色技术，而这些技术对应对气候变化是绝对必要的。中国还可以为发展中国家经济发展作出重大贡献。“一个繁荣的中国意味着更多技术、更多贸易、更多机会。”

萨克斯认为，美国试图限制中国芯片和其他数字技术发展，显然这些做法并未奏效，中国已加快研发先进芯片。美国这些做法在原则上是错误的，事实上也并未见效，希望美国政府能重新考虑对中国的技术限制。他说，当前美国所谓维护国家安全的举措根本不能提供安全，“只会让世界变得更危险”。

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