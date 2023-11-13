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多家联合国机构呼吁停止对加沙医院的袭击

2023年11月13日09:11 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦11月12日电（记者王其冰）联合国人口基金会、联合国儿童基金会以及世界卫生组织的地区负责人12日联合呼吁采取紧急国际行动，结束对加沙医院的持续袭击。

　　联合国人口基金会阿拉伯国家地区主任莱拉·贝克、联合国儿童基金会中东与北非地区主任阿迪勒·胡杜尔和世卫组织东地中海地区主任艾哈迈德·曼达里12日联合发表声明说，加沙市和加沙北部的希法医院、兰提西儿童医院、圣城医院及其附近地区遭受的袭击造成包括儿童在内的许多人死亡，加沙北部几家医院周围的激烈冲突阻碍了医务人员、伤员和其他患者的安全通道。

　　声明说，加沙地带一半以上的医院已经关闭。仍在运作的医院只能提供非常有限的紧急服务、救生手术和重症监护服务。正在医院及其周边地区避难的数千人缺乏水、食物和燃料。声明强调，现在必须采取国际行动，以确保立即实现人道主义停火，挽救生命并防止加沙地带剩余医疗系统遭受进一步损失。

　　据世界卫生组织提供的数据，10月7日至11月12日，加沙地带发生至少137起针对医疗设施的袭击，导致521人死亡、686人受伤，其中包括16名医卫人员死亡、38名医卫人员受伤。

(责编：刘洁妍、徐祥丽)

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