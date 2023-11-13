新华社贝鲁特11月12日电（记者谢昊）黎巴嫩总理米卡提12日呼吁阿拉伯国家向以色列施压，迫使其停止在黎巴嫩南部的挑衅行为。

米卡提在接受半岛电视台采访时说，黎巴嫩一直寻求稳定，不会采取任何措施在该地区挑起更多战争。阿拉伯国家特别是那些与以色列有关系的国家应施加压力，迫使以色列停止在黎巴嫩南部的挑衅行为。

米卡提说，对黎巴嫩来说，重要的是远离战争，黎为此制定了一份3个月的应急计划，以防战争发生。他表示“对黎巴嫩真主党的理性感到放心”。

据黎巴嫩国家通讯社报道，联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）发言人泰嫩蒂12日说，11日午夜过后不久，联黎部队在高宰附近阵地的维和人员报告说听到枪声。一名维和人员中弹并接受了手术，目前情况稳定，正在康复。

泰嫩蒂说，任何针对联黎部队阵地的袭击以及任何利用其阵地越过黎以边境“蓝线”发动攻击的行为，无论出于何种原因，都是不可接受的。联黎部队继续敦促有关各方停火，确保维和人员以及居住在“蓝线”附近所有平民的安全。

10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，黎巴嫩真主党声援巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯），其军事组织向以军阵地发射火箭弹和炮弹，以军则还以空袭和炮击。黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉11月3日说，黎巴嫩南部边境与以色列的对抗可能进一步升级，这取决于以色列的行为，真主党已经为一切可能做好准备。

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