新华社北京11月12日电 题：地球容得下中美各自发展、共同繁荣——推动中美关系回归正轨系列评论之四

新华社记者李蓉

应美国总统拜登邀请，国家主席习近平将于11月14日至17日赴美国旧金山举行中美元首会晤，同时应邀出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。两国元首将就事关中美关系的战略性、全局性、方向性问题，以及事关世界和平与发展的重大问题深入沟通。元首外交是中美关系的“指南针”和“定盘星”，中美各界和国际社会也因此对这次旧金山会晤倍加期待，期待中美关系在元首外交战略引领下尽快回到健康稳定发展的正轨。

在去年的巴厘岛会晤中，习近平主席强调，“当前形势下，中美两国共同利益不是减少了，而是更多了”。中美不冲突、不对抗、和平共处，这是两国最基本的共同利益。中美两国经济深度融合，面临新的发展任务，需要从对方发展中获益，这也是共同利益。全球经济疫后复苏、应对气候变化、解决地区热点问题也离不开中美协调合作，这还是共同利益。中方始终认为，中美共同利益大于分歧矛盾，中美各自取得成功对彼此是机遇而非挑战，大国相处之道应是对话合作而非零和博弈。

近一段时间以来，中美正向互动趋势不断增强。美国一方面在“竞争”意识主导下继续推出对华科技、经贸合作限制措施，一方面也在各个渠道寻求与中国接触，出现了近年鲜见的“求同”苗头。究其根本，中美是全球最大的两个经济体，中美关系是全世界最重要的双边关系，两国经济关联既深且广，两国和世界都无法承受双方误判意图、对抗冲突之重。正如美国政治学者、“软实力”概念提出者约瑟夫·奈近日所指出的，过度夸大中美关系中竞争的一面而忽视合作的一面，有害无益。

中美双方的发展进步完全可以成为对方的机遇而不是挑战，两国经济互补性远大于竞争性，中美应该互利共赢而不是零和博弈，双方可以彼此成就，做大共同利益的蛋糕。英国《金融时报》的报道说，尽管各路媒体不断渲染所谓“脱钩断链”“去风险”，然而，研究一下趋势，就会发现另一番景象：去年，美中双边贸易额在困难中仍创历史新高。最新数据显示，超过7万家美企在华投资兴业，近90%在华业务实现盈利。除了经贸关系，中国对美国高科技行业发展也至关重要，这一点从高通、英特尔、特斯拉、苹果公司高管今年相继访华可见一斑。据《日经亚洲》报道，中国市场对这四家公司去年收入分别贡献了62%、27%、22%和18%。

2023年5月12日，在特斯拉上海超级工厂总装车间，工人对车辆进行检测。新华社记者马宁摄

双方互利合作帮助美国家庭降低了生活成本，美国企业获取了丰厚利润。香港《亚洲时报》刊文说，推动中美加强经济关系，是“无数美国消费者和成千上万家美国企业根据市场作出的决定”。香港《南华早报》网站报道，美国派出有史以来最强代表团参加第六届中国国际进口博览会，其中包括政府高官，释放了双方推进合作的又一积极信号。

中美合作不仅有存量优势，还有增量优势。中美虽然互为重要贸易伙伴，每年有数千亿美元的贸易额，但双边贸易额仍然有增长空间，这是美国与其他国家双边经贸关系无法比拟的。合作将为双方开辟更多更宽广领域增长空间。“碳中和”领域技术研发交流和联合投资将使双方受益；未来中美老龄化人群对医疗服务的需求将大幅增长，医疗技术和数据的交流将给双方带来巨大价值；中国超大规模中等收入人群为美国农产品提供难以估量的潜在市场；美中两国都受益于双向投资流，鼓励相互投资将多角度反哺两国经济……双方合作的单子可以拉得很长。

不仅对中美双方，两国紧密合作对世界和平与繁荣也意义重大。历史已经证明，中美携手可以办成很多有利于两国和世界的大事。中美在2001年合作打击恐怖主义，2008年合力应对国际金融危机，2016年推动达成气候变化《巴黎协定》。目前乌克兰战火未平，中东硝烟又起，未来在很多全球重要议题上都需要包括中美在内的国际社会携手合作。与此同时，中美两国经济总量超世界三分之一，中美两国经济对世界经济增长贡献率超过50%，中美关系冷暖左右着世界经济气候。“美中推进互利合作，造福两国、惠及世界无疑是正确的并且是可实现的。”美国知名经济学家、哥伦比亚大学经济学教授杰弗里·萨克斯表示。

中美关系应向前看。相互尊重、和平共处、合作共赢三条原则，管长远、治根本，提供了走好中美关系未来之路的行动指南。宽广的地球完全容得下中美各自发展、共同繁荣。中国人民和美国人民一样，都是自尊自信自强的人民，都拥有追求美好生活的权利，两国之间存在的共同利益应该得到重视，各自取得成功对彼此都是机遇而非威胁。

正如约瑟夫·奈所言，如果美中两国都一味强调对方是威胁，那么这一论调就会越来越强化。“如果我们展现合作，华盛顿和北京（对彼此）的‘观念氛围’就会发生改变”。中美双方应本着对历史、对世界、对人民负责的态度，坚持对话不对抗、拆墙不筑墙，为健康稳定的中美关系发展积极努力。

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