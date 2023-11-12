中新网满洲里11月11日电 题：十年 被中欧班列改变的“东亚之窗”满洲里

中新网记者 李爱平

41岁的张亮亮和27岁的李天源短短一刻钟就经历了90℃温差的两次巨变。

11月11日11时许，两人从值班室走出时，室内温度20℃；在查验中欧班列时，室外气温-30℃；等他们爬上班列机头检查时，机头内如同蒸笼，温度居然高达60℃。

穿着臃肿棉衣的两人，是满洲里出入境边防检查站的执勤人员。当天，他们按常规对两名俄籍列车司机逐一查验完毕后，戴着棉帽的额头已沁出了汗水。

“除了查验中欧班列外，我们还查验国际货运列车。”张亮亮告诉记者，在国门前看着行驶过的中欧班列、国际货运列车，内心就充满激动和自豪。

2013年，当首列“苏满欧”中欧班列亮相满洲里口岸时，张亮亮就是查验班列的执勤人员。那时他每天查验的班列并不多，“一天只有十多列出入境班列，工作相对轻松。”

中欧班列在满洲里口岸真正增多是在2018年之后，彼时李天源刚参加工作。“那时每天有30多列出入境班列，之后逐年递增，现在最多一天可以达50多列。”

位于内蒙古自治区东北部、呼伦贝尔草原腹地的满洲里，北接俄罗斯，西临蒙古国，是共建“一带一路”和中蒙俄经济走廊建设的重要节点城市之一，有着“东亚之窗”的美名。过去十年间，“钢铁驼队”般的中欧班列让这座城市的知名度与日俱增。

满洲里海关消息显示，十年间，经满洲里口岸跨境中欧班列线路已增加到57条，货物种类从单一的水果蔬菜、日用百货扩大到电动载人汽车、光伏产品、冷链产品等。中欧班列中国国内集货地由苏州、营口发展到天津、北京等60余个城市，国外目的地由波兰华沙、德国杜伊斯堡扩展到白俄罗斯克列斯特等13个国家28个城市。截至2023年10月，十年间经满洲里口岸进出境的中欧班列累计开行超2.27万列。

在中欧班列熠熠生辉的标签之下，满洲里民众也切实感受到了自己生活的变化。

“逢年过节，来自俄罗斯的冰激凌、提拉米苏、香肠等食品都会摆上餐桌。”当地市民红梅表示，由于满洲里地处中俄蒙边境地区，绝佳的地理环境，能第一时间买到俄罗斯和蒙古国的时髦食品。

在当地政府部门上班的张晓丽表示，过去十年，在中欧班列的“加持”下，一些日用品的价格有了不少优惠，如今琳琅满目的“外国货”在满洲里汇聚已不新鲜。曾经“高不可攀”的稀缺外国货，如今却能极为便捷地采购消费，这给当地的民众带来不少幸福感。

“过去十年，满洲里依靠中欧班列变得特别有活力，是旅游的极佳目的地，作为外籍游客，我超喜欢这座城市。”来自俄罗斯的游客安娜兴奋地对记者表示。

中欧班列仍在持续改变着这座口岸城市。

满洲里口岸管理办公室副主任李喜国表示，当前满洲里正创新口岸物流运输组织模式，申报肉类、冰鲜水产品等指定进口口岸，推动在满洲里落地仓储，提高口岸货物集散能力，带动物流产业发展。未来，还要在纸浆、纸塑、粮油产业、液化石油气产业等方面推动在满洲里落地加工事宜。

内蒙古经济学家盖志毅认为，当前内蒙古自治区政府需要抢抓国家支持内蒙古发展的重大政策机遇，加快启动满洲里国际陆港、中欧班列满洲里基地、大宗商品储运(满洲里)基地建设，让满洲里得到更大的变化。(完)

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